رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم ببعض الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء ترحيبيا بعدد من وزراء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بعدد من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتورة “Dubravka Bosnjak”، وزيرة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، وSashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي، والدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين، والدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي، والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، كما حضر اللقاء الدكتورة نوف النمير، الأمين العام "للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات" بوزارة الصحة السعودية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الحضور، معبرا عن سعادته بتشريفهم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25) ) في نسخته الثالثة، ومشاركتهم في فعالياته، معربا عن تطلعه لأن تكون نتائج المؤتمر مثمرة وبناءة لكل الدول والأطراف المشاركة به، والاستفادة القصوى من الجلسات الحوارية الهادفة والمتعلقة بالمجالات المختلفة للرعاية الصحية، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الصلة، بما يخدم شعوب الدول المشاركة في هذا المجال الحيويّ.

وفي ضوء حديثه عن مجال الرعاية الصحية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية أولت اهتماما أكبر لهذا المجال خلال السنوات الأخيرة، باعتباره يمس عملية التنمية البشرية في جوهرها المرتكز بالأساس على "بناء الإنسان".

وأضاف رئيس الوزراء: كما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن المبادرات الخاصة بالصحة العامة والقضاء على الأمراض، فإن الدولة المصرية بالفعل تسعى للقضاء على الأمراض المختلفة، ولعل هذه المبادرات المتنوعة والتي تحظى باهتمام رئاسيّ تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المساعي في سبيل التخلص من تلك الأمراض، مثلما قامت بجهود مضنية للقضاء نهائيا على "فيروس سي".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال اللقاء ـ إلى أن الاهتمام بالصحة العامة للإنسان المصريّ هو ما دعانا لاختيار الدكتور خالد عبد الغفار ليكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ليحمل على عاتقه هذا الملف المهم، مشيدا بإسهامات الدكتور خالد عبد الغفار في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، ومبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وخلال اللقاء، عبر الوزراء الحضور عن سعادتهم بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمشاركة في هذا المؤتمر العالميّ، مؤكدين أنه يعد فرصة ذهبية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمجال الرعاية الصحية والصحة العامة.

وقالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين: أنقل لكم تحيات قيادتنا في مملكة البحرين، معبرة عن تقديم خالص الشكر على إتاحة الفرصة للمشاركة المهمة في هذا المؤتمر؛ والتي أتاحت الفرصة للاطلاع على التطور الذي تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية والمجالات التقنية، مضيفة أنه في مختلف المحافل الدولية نعقد لقاءات ثنائية لبحث التعاون في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال.



فيما عبر الدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، عن تقديره للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي أتاح فرصة كبيرة لإجراء محادثات بناءة وهادفة، كما عبر عن استفادته بشكل شخصي من تجربة مصر في القضاء على "فيروس سي"، كما أعرب عن فخره واعتزازه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة، والتي تتيح إمكانية توسيع أطر التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية.

من جانبه، نقل الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي، تحيات رئيس الوزراء العراقي، مشيدا بما شاهده من تطور واضح في مجال الرعاية الصحية، وقال : هذه هي المرة الثانية التي أشارك في هذا المؤتمر العالمي، والحقيقة إن هناك فارقا واضحا للغاية في التطور المذهل الذي تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما المبادرات الرئاسية في هذا الشأن.

وأضاف الوزير العراقي: تحدثت مع الدكتور خالد عبد الغفار حول إمكانية التعاون في مجال القضاء على أورام الثدي، فلدينا تاريخ طويل من التعاون المشترك، كما أن لدينا اتفاقيات للتعاون في مجال الأدوية، بالإضافة إلى تعاون الشركات المصرية في إنشاء مستشفيات عراقية بالمناطق الريفية، وأتطلع لزيادة التعاون في المجالات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

بدورها، قالت Sashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي: الأمر الذي أبهرنا نحن المشاركين في المؤتمر حقا ما رأيناه من جهود مضنية للقضاء على "فيروس سي"، ونتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استخدام الذكاء الاصطناعيّ في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة "Dubravka Bosnjak”، وزيرة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك، بالتعاون المثمر بين مصر وبلادها في مجال الرعاية الصحية، معبرة عن تطلعها لتعزيز آفاق هذا التعاون في المجال الصحي والدوائي.

وتقدم الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد بالشكر للدولة المصرية على عقد هذا المؤتمر العالمي، كما نقل تحيات رئيس جمهورية تشاد للرئيس رئيس الجمهورية، كما عبر عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء، وشكر الدكتور خالد عبد الغفار على تنظيم هذا المؤتمر، وقال: نحن حريصون في تشاد على تعزيز العلاقات مع مصر بشكل دائم،



وهنأت الدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا، مصر على التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات: التعليم، والصحة، والسياحة، والعلوم، ونعمل حاليا على توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر للتعاون في تلك المجالات الواعدة.

وتقدمت الدكتورة نوف النمير، الأمين العام "للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات" بوزارة الصحة السعودية، بالشكر على تنظيم هذا المؤتمر العالمي الحافل، كما عبرت عن سعادتها لحفاوة استقبال الوفد السعودي المشارك في المؤتمر، مستعرضة السياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع الصحة العامة في المملكة، ومعربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتعبير عن سعادته لما سمعه من السادة الوزراء الحضور، والذين أبدوا رغبة بلادهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، وقال: هذا أمر يشرفنا ويسعدنا ونعمل على تحقيقه مع الدول الشقيقة والصديقة، داعيا السادة الوزراء إلى زيارة المتحف المصري الكبير لينعموا بجولة ثقافية ممتعة للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية العريقة.