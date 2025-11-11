قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية

وزير الصحة ونظيره الهندي
وزير الصحة ونظيره الهندي
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره الهندي جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة، لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وعلى رأسها تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واكتشاف فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش الاستعدادات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثالثة 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص».

توسيع بيئة الاستثمار الصحي بالتعاون

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير المصري استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي، خاصة صناعة الأدوية وتوسيع بيئة الاستثمار الصحي بالتعاون مع الدول الرائدة، لتعزيز كفاءة وجودة السوق المصري وتمكينه من المنافسة عالميًا.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض إنجازات مصر في صناعة الأدوية، مؤكدًا امتلاكها كوادر ومهارات متميزة، وبحث الجانبان تعزيز الشراكات لتصنيع الأدوية والرعاية الصحية، واستكشاف مشاريع مشتركة بين شركات الأدوية المصرية والهندية، خاصة في إنتاج أدوية الأورام، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين تصنيع الأدوية عالية التقنية.

وتابع أن الاجتماع تناول تشجيع الاستثمار الصحي عبر اتفاقيات استراتيجية في إنتاج اللقاحات وأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة وتطوير البنية التحتية.

ونوه إلى مناقشة آليات تسهيل الاستثمار الدوائي وتيسير إجراءات التسجيل والاستيراد والتصدير، مع اتفاق الوزيرين على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وشركات الأدوية واللقاحات في البلدين لتوحيد الجهود.

حضر اللقاء:

• الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة.

• الدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

• الدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيادلة.

• الدكتورة داليا رشيد، المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة.

ومن الجانب الهندي:

• سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر.

• الشيخ أميت أجراوال، نائب الوزير.

• الدكتور راجيف سينغ، المراقب العام للأدوية.

• الدكتور باوان كومار، مساعد الوزير للرعاية الأسرية.

• سي سوشما، نائب رئيس البعثة.

•  أشوتوش جارج، سكرتير وزير الصحة ورعاية الأسرة.

 راف برافين سينغ، السكرتير الأول ورئيس قسم التجارة بسفارة الهند.

