وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%

وزير الصحة و وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك
وزير الصحة و وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتوره dubravka bosnjak، وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدعوة لنظيرته بدولة البوسنة والهرسك لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر عقده في الفترة من 12-15 نوفمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للتعرف عن قرب على التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ومناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية البشرية، وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث تبادل الخبرات في مجال التأمين الصحي الشامل، حيث استعرض الوزير تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما حققته من نتائج إيجابية على مستوى إتاحة الخدمات، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار «عبدالغفار»  إلى أن الوزير أكد على أن قطاع الصحة يتداخل مع العديد من المجالات الأخرى، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق عائد اقتصادي، من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في التنمية الشاملة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجانبين بحثا تبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء، حيث أكد الوزير على أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%، وجاري العمل على توطين صناعة أدوية الأورام، وبعض المنتجات الحيوية الأخرى، كما بدأت  مصر  في تصدير منتجاتها الدوائية إلى الدول الإفريقية، كما بحث الجانبان فرص تصدير الدواء المصري إلى دولة البوسنة والهرسك، حيث أشار الوزير إلى أن الأدوية المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقد وصلت إلى مرحلة النضج الثالث في التصنيع.

تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي الصحي،

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء تطرق إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي الصحي، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في تطبيق منظومة التطبيب عن بُعد، كما أنه جاري العمل على رقمنة الملفات الطبية، والربط بين المستشفيات، والوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها.

كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات في المبادرات الصحية، وخاصة في مجالات المسح والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة،    والدكتورة، عائشة توفيق، مسئول التنسيق بإدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب دولة البوسنة الهرسك الدكتور Jurica Arapovic، مساعد الوزير للصحة، والدكتور Adnan husic، مساعد الوزيرة للتعليم، والسيد Davor bosnjak، مدير مكتب الوزيرة.

