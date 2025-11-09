قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
السوبر المصري.. بلحاج يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك بيراميدز
انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟
سرعته 250 كيلو.. معرض TransMEA يعرض القطار الكهربائي السريع فيلارو | بث مباشر
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟
شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر
البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد

الانتخابات
الانتخابات
عبدالصمد ماهر

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي المتكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، لضمان تقديم خدمات طبية فورية وإسعافات أولية للناخبين أمام وفي محيط مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تغطي المرحلة الأولى (10-11 نوفمبر 2025) في محافظات “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”، والمرحلة الثانية في “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء” مع تطبيقها في أي جولات إعادة.

‎محاور الخطة

تشمل محاور الخطة:

* انتشار طبي مكثف ورفع جاهزية المستشفيات.

* تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية، المستلزمات، أكياس الدم، والأكسجين.

* تفعيل غرف العمليات المركزية وأنظمة البلاغات عبر 137 - 16474.

* تجهيز فرق الانتشار السريع وسيارات القوافل الطبية.

‎كما تشمل رفع جاهزية مستشفيات الإحالة (أولية، ثانوية، متخصصة)، ومراكز الحروق والسموم، وتفعيل مبادرة “كل ثانية حياة” للجلطات والأزمات القلبية، مع توفير مضادات السموم، وفصائل الدم النادرة، وفرق متخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق 24 ساعة مع غرفة الأزمات، وتفعيل خدمات الدعم النفسي.

وأكد «عبد الغفار» أن الخطة الإسعافية تضم 1385 سيارة إسعاف (590 في المرحلة الأولى، 595 في الثانية)، مدعومة بـ4 آلاف فرد من الأطقم الإسعافية، مع خطة تعزيزات فورية عند الحاجة، والتنسيق الكامل لعمليات الإخلاء الطبي، دون التأثير على الخدمات الإسعافية اليومية.

انتخابات مجلس النواب وزير الصحة التأمين الطبي مجلس النواب 2025 الاسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

الوفد الدبلوماسي القطري

وفد من الدبلوماسيين القطريين يتلقى تدريبا حول أنشطة وقطاعات جامعة الدول العربية

نتنياهو

نتنياهو: جثمان هدار جولدين يعود إلى إسرائيل اليوم

أرشيفية

ويتكوف وكوشنر يجريان مشاورات سياسية فى إسرائيل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد