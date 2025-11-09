تعليم الوادي الجديد: تعطيل الدراسة فى 54 مدرسة تضم لجان انتخابات النواب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تعطيل الدراسة فى 54 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس النواب، حيث تم تخصيصها بواقع 51 مقر لجان انتخابية وثلاث استراحات لرؤساء اللجان والتى تم الإنتهاء من تجهيزها لاستقبال الناخبين.

- تعليمات بالتزام الحياد التام تجاه كافة المرشحين

ومن جانبه عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى يومي 10و 11 نوفمبر الجاري.

وشدد المحافظ على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.