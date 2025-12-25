محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس مركز بحوث الصحراء تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم ، وذلك في مستهل زيارة رسمية لمتابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك ، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المشروعات القومية بما يسهم في استدامتها وزيادة إنتاجيتها.

خلال اللقاء، اطلع المحافظ على نتائج أعمال حصر وتصنيف التربة في منطقة جنوب منخفض باريس لتحديد الاستخدامات الزراعية المثلى؛ بالإضافة إلى بحث الخطوات التنفيذية لحماية مجمع الحرير من أخطار زحف الرمال، ضمن جهود التعاون المشترك للحفاظ على المشروعات التنموية؛ وتطبيق حلول زراعية مستدامة.

وعلى هامش اللقاء، قام المحافظ بإهداء رئيس مركز بحوث الصحراء درع المحافظة تقديرًا لدوره الفاعل في مسيرة التنمية الزراعية بالمحافظة.