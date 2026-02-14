قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية
حماية المنافسة: إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن
توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية
توك شو

الرياضة بوابة الذهب للسياحة .. كيف تتحول البطولات إلى قوة جذب عالمية؟

السياحة
السياحة
محمد البدوي

لم تعد السياحة في العصر الحديث مجرد رحلات ترفيهية تقليدية، بل أصبحت صناعة متكاملة تتقاطع مع قطاعات متعددة، في مقدمتها الرياضة، فالأحداث والبطولات الرياضية الكبرى باتت تمثل فرصة استراتيجية للدول لتعزيز صورتها عالميًا، وجذب شرائح جديدة من الزوار، وتحريك عجلة الاقتصاد. 

 الاهتمام العالمي بالسياحة

ومع تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة الرياضية، برزت أهمية استثمار الفعاليات والمنافسات في الترويج للمقاصد السياحية، خاصة في الدول التي تمتلك تاريخًا حضاريًا ومواقع فريدة. 

مردود اقتصادي وتسويقي

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى كيفية تعظيم الاستفادة من التكامل بين الرياضة والسياحة لتحقيق مردود اقتصادي وتسويقي مستدام يدعم مكانة الدولة على خريطة السياحة الدولية.

من جانبه؛ أكد محمد سمير، رئيس لجنة السياحة الرياضية بنقابة السياحيين، أن السياحة لم تعد تقتصر على الأنماط التقليدية كالسياحة العلاجية أو الترفيهية أو الدينية، بل أصبحت السياحة الرياضية أحد أهم الروافد الحديثة التي تحقق نموًا متسارعًا في مختلف دول العالم.

 استقطاب الرياضيين والجماهير

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن السياحة الرياضية تعتمد على استقطاب الرياضيين والجماهير للمشاركة في البطولات والفعاليات التي تُقام على مدار العام، وهو ما يفتح الباب أمام تحفيز حركة السفر وزيادة معدلات الإقامة الفندقية.

 الترويج غير المباشر 

وأشار إلى أن المشاركين في البطولات غالبًا ما يحرصون على استغلال وجودهم لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ما يعزز من إنفاقهم داخل الدولة المضيفة، ويخلق حالة من الترويج غير المباشر عبر تجاربهم الشخصية ومشاركاتهم عبر وسائل التواصل.

توفر المقاصد السياحية

وأضاف أن العلاقة بين السياحة والرياضة علاقة تكاملية، حيث يستفيد كل قطاع من الآخر؛ فالفعاليات الرياضية تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار، بينما توفر المقاصد السياحية تجربة متكاملة تعزز نجاح الحدث الرياضي نفسه.

ولفت إلى أن الرياضات النزالية بدأت تحظى بانتشار ملحوظ في الدول المحيطة، نظرًا لسهولة تنظيم بطولاتها وقلة تكلفتها، فضلًا عن إمكانية إقامتها في مواقع سياحية أو أثرية مميزة، وهو ما يمنح الحدث طابعًا فريدًا ويزيد من جاذبيته الإعلامية والسياحية في آن واحد.

دعم الاقتصاد الوطني

واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار المنظم في السياحة الرياضية يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني، شريطة وجود تنسيق فعال بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التكامل الواعد.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

مصطفي يونس

مهيب عبد الهادي ينعى شقيق مصطفى يونس

العين

ربيعة أساسيا.. تشكيل العين أمام النصر بالدوري الإماراتي

فياريال

خيتافي يتقدم على فياريال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

