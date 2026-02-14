الرياضة بوابة الذهب للسياحة .. كيف تتحول البطولات إلى قوة جذب عالمية؟

لم تعد السياحة في العصر الحديث مجرد رحلات ترفيهية تقليدية، بل أصبحت صناعة متكاملة تتقاطع مع قطاعات متعددة، في مقدمتها الرياضة، فالأحداث والبطولات الرياضية الكبرى باتت تمثل فرصة استراتيجية للدول لتعزيز صورتها عالميًا، وجذب شرائح جديدة من الزوار، وتحريك عجلة الاقتصاد.

الاهتمام العالمي بالسياحة

ومع تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة الرياضية، برزت أهمية استثمار الفعاليات والمنافسات في الترويج للمقاصد السياحية، خاصة في الدول التي تمتلك تاريخًا حضاريًا ومواقع فريدة.

مردود اقتصادي وتسويقي

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى كيفية تعظيم الاستفادة من التكامل بين الرياضة والسياحة لتحقيق مردود اقتصادي وتسويقي مستدام يدعم مكانة الدولة على خريطة السياحة الدولية.

من جانبه؛ أكد محمد سمير، رئيس لجنة السياحة الرياضية بنقابة السياحيين، أن السياحة لم تعد تقتصر على الأنماط التقليدية كالسياحة العلاجية أو الترفيهية أو الدينية، بل أصبحت السياحة الرياضية أحد أهم الروافد الحديثة التي تحقق نموًا متسارعًا في مختلف دول العالم.

استقطاب الرياضيين والجماهير

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن السياحة الرياضية تعتمد على استقطاب الرياضيين والجماهير للمشاركة في البطولات والفعاليات التي تُقام على مدار العام، وهو ما يفتح الباب أمام تحفيز حركة السفر وزيادة معدلات الإقامة الفندقية.

الترويج غير المباشر

وأشار إلى أن المشاركين في البطولات غالبًا ما يحرصون على استغلال وجودهم لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ما يعزز من إنفاقهم داخل الدولة المضيفة، ويخلق حالة من الترويج غير المباشر عبر تجاربهم الشخصية ومشاركاتهم عبر وسائل التواصل.

توفر المقاصد السياحية

وأضاف أن العلاقة بين السياحة والرياضة علاقة تكاملية، حيث يستفيد كل قطاع من الآخر؛ فالفعاليات الرياضية تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار، بينما توفر المقاصد السياحية تجربة متكاملة تعزز نجاح الحدث الرياضي نفسه.

ولفت إلى أن الرياضات النزالية بدأت تحظى بانتشار ملحوظ في الدول المحيطة، نظرًا لسهولة تنظيم بطولاتها وقلة تكلفتها، فضلًا عن إمكانية إقامتها في مواقع سياحية أو أثرية مميزة، وهو ما يمنح الحدث طابعًا فريدًا ويزيد من جاذبيته الإعلامية والسياحية في آن واحد.

دعم الاقتصاد الوطني

واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار المنظم في السياحة الرياضية يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني، شريطة وجود تنسيق فعال بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التكامل الواعد.