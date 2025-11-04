قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

 قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء  ، وزير الصحة والسكان ، إن هناك إهتمام كبير من الدولة المصرية بتوطين صناعة الأدوية لاسيما الأمراض المزمنة والأورام . 

 وأضاف عبدالغفار ، في تصريحات صحفية له ،  أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتشجيع القطاع الدوائي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة منظومة الصحة الوطنية. لافتاً إلي أن مشكلة الأورام تمثل تحديًا عالميًا نتيجة زيادة معدلات الإصابة. 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن توطين صناعة الدواء في مصر يمثل بُعدًا استراتيجيًا من أبعاد الأمن القومي، مشيرًا إلى تضم حاليًا 179 مصنعًا للأدوية، و178 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للأدوية البيولوجية، و9 مصانع للأدوية البيطرية . 

 وأوضح وزير الصحة والسكان ، إن  متوسط عدد حالات الأورام الجديدة في مصر يتراوح بين 360 إلى 380 ألف حالة سنويًا، فيما يتم تسجيل نحو 50 ألف حالة جديدة كل عام، إلى جانب 80 ألف حالة مسجلة على منظومة التأمين الصحي القائم.

صناعة الأدوية الأمراض المزمنة الصحة وزارة الصحة

