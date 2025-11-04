قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تستعرض أجندة التنمية البشرية في مصر بالمؤتمر العالمي PHDC’25

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تستعرض وزارة الصحة والسكان محاور المناقشات الخاصة بـ”أجندة التنمية البشرية في مصر”، ضمن أجندة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر الذي يرتكز على تعزيز (التنمية البشرية، والعدالة الصحية، والتمكين، والهوية)، إلى جانب الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أبرز ما تتناوله أجندة المؤتمر عرض الاستراتيجية الحكومية المتكاملة والشاملة للتنمية البشرية في مصر كنموذج رائد، إلى جانب استعراض الرؤية الوطنية والمبادرات الرئاسية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها المشروع القومي للتنمية البشرية.. مبادرة رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، باعتبارها أجندة موحدة تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتمكين المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

مناقشة حالة رأس المال البشري

كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، إضافة إلى مناقشة حالة رأس المال البشري في مصر وانعكاساتها على السياسات المستقبلية وخطط التنمية الشاملة.

ودعت وزارة الصحة والسكان المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور تلك الجلسات لمناقشة الرؤى والسياسات الوطنية الداعمة لبناء الإنسان المصري وتعزيز استثمارات الدولة في التنمية البشرية المستدامة.

وزارة الصحة والسكان التنمية البشرية العدالة الصحية جمهورية مصر العربية تمكين الأفراد PHDC'25 مصر

