الصحة: إغلاق 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في أبو النمرس

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق أربعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.



يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية؛ لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، بالتعاون مع مباحث أبو النمرس ومجلس المدينة، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط أربع منشآت مخالفة، وهي مركز نيو واي للطب النفسي وعلاج الإدمان – بالمنوات، مركز طريق الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان – شبرامنت، مركز الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان – شارع أنوار الكاشف، مركز الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان – شبرامنت.

قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المراكز تخالف أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم (71) لسنة 2009، كما أنها تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.



وأضاف أن المراكز المشار إليها لا يتواجد بها أي طبيب مؤهل للإشراف الطبي على المرضى، وأن القائمين على إدارتها هم مدمنون متعافون غير مؤهلين طبيًا.



وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المراكز؛ لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.