وزير الصحة يبحث آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وبحضور الدكتور عمر شريف، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب، أمين عام اللجنة؛ لبحث آخر مستجدات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، يأتي الاجتماع في إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل، دعمًا لجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل المقترحة والرؤية الأولية للهيكل الإداري للجنة.

آلية سير الشكاوى منذ لحظة تلقيها

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لتشكيل اللجنة الفنية العامة التي تضم لجانًا نوعية متخصصة. كما تم استعراض آلية سير الشكاوى منذ لحظة تلقيها وحتى إصدار القرار النهائي، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية ميكنة أعمال اللجنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة عملها، بما يساهم في تحسين الكفاءة والدقة في أداء المهام. وخلال الاجتماع، تم مراجعة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال اللجنة. كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في وضع الهيكل التنظيمي للجنة، بما يضمن التكامل والفاعلية في الأداء.

حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.