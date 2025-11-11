بحضور وزير الصحة.. القاهرة تستضيف مؤتمر "تبرع حياة مصر 2025" لتعزيز زراعة الأعضاء عالمياً

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع أكبر الجمعيات الدولية و عدد من الجامعات والمؤسسات الصحية العالمية، تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرة "تبرع حياة مصر" (Donate Life Egypt) خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار:"ميثاق القاهرة – رؤية واحدة.. أمل واحد.. قلب واحد".

يأتي المؤتمر في إطار جهود الدولة المصرية لرفع معايير الرعاية الصحية، وتعزيز منظومة التبرع وزراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير الأخلاقية والعلمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار الصحي والإنساني على المستوى العالمي.

مبادرة وطنية برؤية عالمية

انطلقت مبادرة "تبرع حياة مصر" لتكون نقطة تحول في مسيرة الوطن نحو القضاء على فشل الأعضاء وبناء مجتمع صحي ومعافى، من خلال منظومة متكاملة للتبرع الأخلاقي بالأعضاء وزراعتها.

ومنذ انطلاقها، حققت المبادرة حضوراً بارزاً داخل الجامعات المصرية، سواء بالكليات الطبية أو غير الطبية، وامتدت إلى المجتمع ككل عبر حملة توعوية شاملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم ونشر ثقافة العطاء.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

دعم جهود الدولة لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير العالمية.

مساعدة دول أفريقيا والمنطقة العربية في هذا المجال.

تنظيم أنشطة تعليمية متخصصة لتعزيز الخبرة الوطنية.

تعزيز البحث العلمي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

بناء شراكات قوية مع الجمعيات والمؤسسات العالمية.

نشر الوعي بقيم التبرع الأخلاقي والوقاية من أمراض الفشل العضوي.

مؤتمر “تبرع حياة مصر 2025”.. حدث دولي في قلب القاهرة

يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2500 زائر دولي و250 خبير عالمي من أبرز المؤسسات والجمعيات المتخصصة في زراعة الأعضاء، من بينهم:

البروفيسور ألفن روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأحد أبرز المساهمين في تطوير أنظمة التخصيص العادل لبرامج تبادل الأعضاء حول العالم.

الدكتور إغنازيو مارينو، عضو البرلمان الأوروبي وجراح زراعة كبد عالمي، ورائد تطوير السياسات الأخلاقية في زراعة الأعضاء.

كما يحظى المؤتمر بدعم واسع من جمعيات دولية رائدة مثل:

الجمعية العالمية لزراعة الأعضاء، والجمعية الدولية لزراعة الكبد، والجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء،

والجمعية الدولية لزراعة الكبد في الأطفال ..

بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات مرموقة بينها جامعة بيتسبرغ (الولايات المتحدة)، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي (الإمارات)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي (السعودية).

“ميثاق القاهرة”.. خطوة نحو التوافق والأخلاقيات العالمية

من أبرز فعاليات المؤتمر الإعلان عن "ميثاق القاهرة لأخلاقيات زراعة الأعضاء"، والذي يمثل إطاراً دولياً موحداً للتعاون في مجال زراعة الأعضاء، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المتبرعين والمتلقين.

كما يشهد المؤتمر اجتماع التوافق العالمي لزراعة الكبد للأطفال، الهادف إلى وضع معايير دولية موحدة وتحسين فرص العلاج للأطفال حول العالم.

رسالة مصر للعالم

من القاهرة، تنطلق رسالة أمل وإنسانية تحمل شعار:

"رؤية واحدة.. أمل واحد.. قلب واحد".

مصر لا تبني منظومتها الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء فقط، بل تسهم كذلك في صياغة خارطة طريق عالمية ترتكز على العدالة والشفافية، مؤكدة ريادتها الإقليمية والدولية في هذا المجال الإنساني النبيل.

احتفالية ختامية في قلعة صلاح الدين

تُختتم فعاليات المؤتمر باحتفالية كبرى تقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025، بحضور نخبة من رواد زراعة الأعضاء وأبرز الشخصيات الوطنية والفنية والإعلامية، تحت شعار:

"ميثاق القاهرة: رؤية واحدة.. أمل واحد.. قلب واحد".

تبرع حياة مصر .. حياة جديدة تبدأ من هنا

يرتكز الميثاق على مجموعة من المبادئ التي تعكس التزام مصر بالمبادئ العالمية للعدالة والشفافية واحترام الكرامة الإنسانية، وتتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ويهدف الميثاق إلى وضع إطار أخلاقي موحد للتعاون الدولي في زراعة الأعضاء، ومعالجة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين على حد سواء.