مصدر مسئول لـ صدى البلد: 7 وفيات و4 مصابين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية أن حادث حريق مصحة علاج الإدمان ببنها أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين.



وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تم نقل 6 جثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي وجثة واحدة بمستشفى بنها الجامعي ، فيما تم يتم التعامل مع باقى المصابين ال 4 جراء الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.

وأسفر الحريق عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين باختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.