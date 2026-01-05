شهود عيان فى حريق مصحة بنها: فوجئنا باشتعال النيران وصراخ المرضى وكسرنا الحيطان لانقاذهم

قال عدد من شهود العيان فى واقعة نشوب حريق في مصحة علاج الإدمان ببنها بمحافظة القليوبية، إن الحريق اندلع بشكل مفاجئ.



وأضافوا: فوجئنا باشتعال النيران داخل العمارة المتواجدة بها المصحة وصراخ أصوات المرضى بالداخل.

وأوضحوا أن المصحة كانت مجهزة بسلم منفصل عن العمارة المجاورة خوفا من هروب المرضى، وهو ما صعّب عملية الإخلاء في البداية مؤكدين أنهم قاموا بتكسير الحوائط للتعامل مع النيران وانقاذ المرضى بالداخل.

تفاصيل الواقعة



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.

وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين باختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.