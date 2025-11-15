ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا

خيمت حالة من الحزن العميق على الوسط الثقافي عقب وفاة “ داليا سليمان” مشرفة الفوج التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي رحلت أثناء أداء عملها بعد تعرض الأتوبيس الذي كانت تستقله برفقة الأطفال المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية “أهل مصر” لحادث مأساوي على الطريق الصحراوي الغربي باسنا جنوب الأقصر

وتنشر صدى البلد صورة الراحلة “داليا سليمان ” التي كانت من الكفاءات المشهود لها داخل الهيئة ومن أكثر المشرفات التفانيا في خدمة الأطفال ومرافقة الفوج خلال فعاليات الإسماعيلية حتى لحظة عودتهم

وكان الفوج في طريقه إلى أسوان بعد انتهاء البرنامج، إلا أن الرحلة تحولت إلى مأساة بعد وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة 24 طالبا وطالبة بإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات.

كما فقد الفوج طفلة أخرى خلال الحادث وهي “سلوان محمود مرزوق” 14 عاما، لتتضاعف حالة الحزن بين زملائها ومشرفيها والأسر المشاركة في الفعاليات