قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية

وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث أتوبيس المشاركين في أسبوع "أهل مصر" بالإسماعيلية ويقدم التعازي لأسر الضحايا
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث أتوبيس المشاركين في أسبوع "أهل مصر" بالإسماعيلية ويقدم التعازي لأسر الضحايا
شمس يونس

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتنسيق الكامل والفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة الحالة الصحية لطلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر"، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الذي يستقلونه لحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة)، في المسافة الواقعة بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

وأسفر الحادث المؤسف عن إصابة 24 طالبًا وطالبة بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات وكسور، كما أسفر عن وفاة مشرفة الفوج داليا سليمان (50 عامًا) والطفلة سلوان محمود مرزوق (14 عامًا).

وتقدّم وزير الثقافة بخالص التعازي لأسر الفقيدتين، داعيًا الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم بسلام إلى ذويهم.

ويتابع وزير الثقافة منذ اللحظة الأولى الحالة الصحية للمصابين، ووجّه رئيس هيئة قصور الثقافة، اللواء خالد اللبان، بالتوجه إلى مدينة إسنا للاطمئنان على المصابين بمستشفى طيبة وتوفير كافة سبل الدعم، لحين عودته من مهمة العمل بدولة الإمارات وتوجهه إلى الأقصر، حيث يجري التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة خروج الحالات تباعًا، وذلك بالتوازي مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لضمان توفير كل أوجه الرعاية والدعم للطلاب وأسرهم.

كما جرى التنسيق مع محافظ الأقصر، عبد المطلب عمارة، لتأمين جميع الاحتياجات العلاجية للمصابين، حيث نُقل الطلاب إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ويجري استكمال تلقيهم للخدمات الطبية المتخصصة لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

وتقدم اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجلس إدارة الهيئة، بخالص العزاء لأسر الفقيدتين، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته. وأكد مساعد الوزير على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع الحالات المصابة، مع تقديم كل أشكال الدعم الطبي والمعنوي لهم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان تلقيهم أفضل رعاية طبية حتى تماثلهم للشفاء التام وعودتهم إلى أسرهم سالمين.

الاقصر اسوان اخبار الاقصر قصر ثقافة وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: نجحنا في الدخول للسودان عبر منشآت محددة ونكافح لإيصال المساعدات الإنسانية

اسماء جلال

أسماء جلال في أولى حلقات أبله فاهيتا على MBC

الدعم السريع

خبير عسكري سوداني: تراجع الدعم الخارجي للدعم السريع بداية لانهيار القوات

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد