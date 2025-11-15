الجيش السوداني يحقق تقدما في شمال كردفان.. والبرهان يعلن التعبئة العامة

أعلن الجيش السوداني تحقيق تقدم جديد في ولاية شمال كردفان، مؤكداً بسط سيطرته على منطقتين إضافيتين ضمن عملياته ضد قوات الدعم السريع.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المسلحة دخلت محلية أم دم حاج أحمد بالكامل، وتواصل عمليات التمشيط لتأمين المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا خلال الفترة الماضية.



وخلال زيارة لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التعبئة العامة، داعيًا كل من يستطيع حمل السلاح إلى الانضمام لما سماه "معركة الكرامة".



وفي خطاب قوي عقب صلاة الجمعة، شدد البرهان على أن المعركة لن تتوقف بوقف إطلاق نار أو اتفاق سياسي، مؤكدًا أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، في ظل ما وصفه بجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.



وأكد البرهان أن الشعب السوداني "لن يقبل بالمتمردين ولا بالجهات الداعمة لهم"، مشيدًا بصمود المواطنين إلى جانب القوات المسلحة، ومعتبرًا أن تحقيق السلام يستلزم نزع السلاح من الميليشيا بالكامل.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد لافت للعمليات العسكرية، وتقدم متسارع للجيش في شمال كردفان، ما يعكس مرحلة أكثر حسمًا قد تغيّر طبيعة الصراع على الأرض.