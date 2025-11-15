قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف كرة ذهبية غامضة في أعماق المحيط تثير حيرة العلماء.. ما القصة؟

كرة ذهبية
كرة ذهبية
أحمد أيمن

في أعماق المحيط، تواصل المياه كشف أسرارها المذهلة من حين لآخر. إحدى هذه الاكتشافات المثيرة كانت العثور على كرة ذهبية غامضة قرب سواحل ولاية ألاسكا، وهو ما أثار دهشة العلماء والجمهور على حد سواء. 

هذا الجسم الغريب، الذي يمتاز بشكل وملمس يشبه الجلود ومثقب بطريقة غير مفهومة، يثير تساؤلات كبيرة حول أصله وطبيعته. هل يمكن أن تكون هذه الكرة بيضة لكائن مجهول أم تمثل شكلاً جديداً من الحياة البحرية لم يُكتشف بعد؟

اكتشاف كرة ذهبية تحت الماء 

تم العثور على هذه الكرة الذهبية على عمق يتجاوز الميلين تحت سطح الماء، وقد تميزت بلونها الذهبي وملمسها الفريد. شكلها الغريب وثقبها الغامض أغريا العديد من العلماء للبحث في طبيعتها وأصلها. 

تم اكتشاف هذا الجسم الغامض خلال مهمة "سيسكيب ألاسكا 5"، وهي جزء من برنامج مستمر يستهدف استكشاف أعماق البحار ورسم خرائط لموائلها البحرية، التي تظل من أقل أجزاء الكوكب فهماً.

أثار حجم الكرة الكبير وملمسها الغريب، بالإضافة إلى الثقب الموجود فيها، فرضيات متعددة لدى العلماء. اعتبر البعض أنها قد تكون بيضة ضخمة لأحد كائنات أعماق البحار، بينما اعتقد آخرون أنها قد تمثل نوعًا جديدًا من الإسفنج البحري لم يُعرف من قبل.

وفقا لعالمة البحار كيري هاول من جامعة بليموث، فإن “ملمس الكرة سميك، وملامحها التشريحية غائبة، والثقب يوحي بأن شيئًا ما حاول الدخول أو الخروج. إذا كانت بيضة، فالسؤال المهم هو: من أي كائن؟ حجمها ضخم مقارنة ببيض الأسماك العادي، مما يجعلها اكتشافًا نادرًا للغاية.”

التحليل العلمي للكرة الذهبية 

للتأكد من طبيعة الكرة الذهبية، استخدم الباحثون أجهزة شفط متقدمة لاستخراجها بعناية من قاع المحيط. 

الكرة الآن تحت التحليل المخبري، ومن المتوقع أن تكشف اختبارات الحمض النووي (DNA) معلومات دقيقة حول هويتها. هذه الاختبارات قد تساعد في تحديد ما إذا كانت تتعلق بنوع معروف أو كائن جديد تماماً.

وبحسب الخبراء، يُعتبر هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بالغموض الكبير الذي يكتنف أعماق البحار، حيث تكشف البعثات العلمية بشكل دوري عن أنواع ومظاهر لم يسبق رؤيتها، ما يسهم في توسيع المعرفة بالتنوع البيولوجي للمحيطات. 

كما يؤكد العلماء على أهمية الاستمرار في استكشاف البيئات البحرية العميقة، والتي تظل واحدة من أكثر المناطق الطبيعية إثارة وتشويقًا على كوكب الأرض.

كرة ذهبية تفاصيل اكتشاف الكرة الذهبية كرة ذهبية في المحيط أصل الكرة الذهبية كنز المحيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

محمد صبري

تكريما لمسيرته.. الزمالك يغير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري

افشة

مصدر في الأهلي ينفي رحيل أفشة إلى الدوري الليبي

فريق وي

المدير الفني لفريق وي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي في كأس مصر

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد