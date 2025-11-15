بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والإدارة العامة للمرور اليوم من تركيب الإشارة المرورية الجديدة عند مدخل شارع الفلكي، بهدف تنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات الأمان للمواطنين.

ويأتي إنشاء الإشارة الجديدة ضمن خطة متكاملة لتحسين السيولة المرورية، وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة اليومية لضمان سير الحركة بسلاسة ومنع أي معوقات مستقبلية.

ياتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال جولته بشارع ١٦ الفلكي وشارع أديب معقد، والتي شملت دراسة إنشاء إشارة مرورية جديدة لتنظيم الحركة.