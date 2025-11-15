قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء

لقاح شلل الاطفال
لقاح شلل الاطفال
أمينة الدسوقي

شهدت ألمانيا مؤخرا تطورا صحيا مثيرا للقلق، مع اكتشاف آثار فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة هامبورج، بعد أكثر من ثلاثة عقود من اختفاء المرض من أوروبا .

اكتشاف فيروس شلل الأطفال في هامبورج

أكدت السلطات الألمانية أن عينات من مياه الصرف الصحي في هامبورج أظهرت وجود سلالة من فيروس شلل الأطفال، في ما وصفه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأنه "انتكاسة" لجهود القضاء على المرض عالميًا.

ورغم عدم تسجيل أي حالة إصابة سريرية حتى الآن، سارعت السلطات إلى تشكيل فريق عمل متخصص وأخذ عينات إضافية للتحقق من مدى انتشار الفيروس وضمان السيطرة عليه قبل أن يصبح تهديدًا واسع النطاق.

مصدر القلق السلالة وآثارها المحتملة

السلالة المكتشفة في ألمانيا تشبه وراثيًا تلك التي تم التعرف عليها آخر مرة في أغسطس الماضي في أفغانستان، إحدى الدولتين اللتين لا يزال فيهما شلل الأطفال ويشير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن هذا الاكتشاف “غير عادي، لكنه ليس غير متوقع” وذلك وفقا لما ذكرته وكالة يورونيوز.

وبالرغم من أن آخر حالة محلية معروفة في ألمانيا تعود إلى عام 1990، وأُعلن عن خلو أوروبا من شلل الأطفال عام 2002، إلا أن المسؤولين يحذرون من إمكانية استيراد الحالات إلى أوروبا، خصوصا بين الفئات غير الملقحة.

التطعيم هو الدرع الواقية

تعتبر معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال عنصرًا أساسيًا للوقاية ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تراوحت معدلات التطعيم للأطفال بعمر سنة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بين 79% في رومانيا و99% في المجر ولوكسمبورغ، مع وجود فجوات محلية قد تسمح بانتشار الفيروس في بعض المناطق.

يذكر أن فيروس شلل الأطفال يمكن اكتشافه في مياه الصرف الصحي نتيجة التخلص من الفيروس في براز الأشخاص الملقحين، دون أن يعني ذلك بالضرورة إصابتهم بالمرض، خصوصًا عند استخدام لقاح شلل الأطفال الفموي الذي يحتوي على فيروس حي ضعيف.

شلل الأطفال مرض قديم بأبعاد حديثة

ووفق الصحة العالمية شلل الأطفال مرض شديد العدوى يصيب الأطفال الصغار بشكل رئيسي، وقد يؤدي إلى شلل دائم أو الوفاة في نسبة محدودة من الحالات ومنذ إطلاق برامج التطعيم العالمية في 1988، انخفضت حالات الإصابة بنسبة 99% عالميًا، لكن خطر استيراد الفيروس لا يزال قائمًا حتى القضاء عليه بالكامل في كل دولة.

و هناك نوعان من شلل الأطفال شلل الأطفال البري، و النوع المشتق من اللقاح نادر لكنه أكثر شيوعًا عالميًا، وينتج عن تحور الفيروس الحي الضعيف المستخدم في لقاحات الفم.

التحذيرات العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال البري في أوروبا "نادر الحدوث"، لكنه يوضح أن عدم الاكتشاف لا يعني عدم الوجود تجارب دول مثل ملاوي وموزمبيق أظهرت أن الفيروس يمكن أن يُعاد استيراده ويؤدي إلى تفشيات بعد سنوات من الخلو.

وتعمل المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، بدعم من منظمات دولية على متابعة مكافحة المرضومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات مالية كبيرة، إذ من المتوقع خفض ميزانيتها بنسبة 30% العام المقبل، ما قد يضعف جهود الرقابة والتطعيم.

بالرغم من أن خطر الفيروس على الأوروبيين الحالي "منخفض جدًا" وفق مركز تنمية الأطفال المبكر، إلا أن اكتشافه في ألمانيا يشكل تذكيرا صارخا بأن شلل الأطفال لم يقض عليه عالميا بعد، وأن التطعيم المستمر والمراقبة الدقيقة لمياه الصرف الصحي هما خط الدفاع الأول ضد أي انتكاسات وبائية محتملة.
 

