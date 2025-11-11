الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الوطني لخطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (2025-2030)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء التنمية، لتعزيز الإنجازات في مكافحة فيروس «سي».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الخطة – الأولى عالميًا – تضمن دمج خدمات الوقاية والعلاج في التأمين الصحي الشامل، وتهدف للإزالة الكاملة لفيروسي «B» و«C» بحلول 2030، مع تعزيز الحوكمة، الترصد، والبرامج الوطنية.

إبراز مبادرات مصر الإقليمية

شهدت الفعالية جلسة حوارية حول الشراكات، البحث العلمي، والتمويل، مع إبراز مبادرات مصر الإقليمية مثل علاج مرضى باكستان.

أشاد الدكتور وائل عبدالرازق بإنجازات مصر التاريخية، مؤكدًا ثقته في القضاء الكامل قبل 2030 عبر خطة الاستدامة.

كما أثنى الدكتور نِعمة عابد، ممثل المنظمة، على نموذج مصر العالمي، مشيرًا إلى محاور الخطة الخمسة:

• الحوكمة والتمويل

• البيانات

• الوقاية والتشخيص

• الرعاية والعلاج

• الابتكار

مؤكدًا دعم المنظمة حتى الاعتماد الكامل كدولة خالية من الالتهاب الكبدي.