الصحة تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية .. تفاصيل

في ظل تزايد الحديث عن انتشار الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب تعليقه بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.

الصحة تطمئن المواطنين بشأن إنتشار الفيروسات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، أن هذه الفترة هي فترة إنتشار الفيروسات التنفسية، والتي تشمل الأنفلونزا والفيروس المخلوي والكوفيد وغيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لايوجد إرتفاعات فى تلك الفيروسات عن الثلاثة أعوام السابقة، وأكثر الفيروسات إنتشار هو الإنفلونزا فى هذا الوقت.

ونصح المواطنين، بتلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة الفئات الأكثر عرضة لشدة الإصابة من كبار السن والأطفال والذين يعانون من ضعف المناعة.

تعليق متحدث الصحة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وعلق على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “الرئيس السيسي كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للفنان القدير وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له”.

وأشار إلى أن هذا ما تقوم به وزارة الصحة فعليا، إضافة إلى تكليف بعمل تقرير مفصل بالحالة الصحية.

ولفت أن الفريق الطبي الآن يقوم بعمل الفحوصات اللازمة وبمجرد الإنتهاء من الفحوصات سيتم رفع التقرير إلى الرئيس السيسي، والأمور مستقرة الآن.

توجيه من الرئيس السيسي بشأن الفنان محمد صبحي وحالته الصحية

