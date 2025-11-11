قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصحة تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية .. تفاصيل

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
هاجر ابراهيم

في ظل تزايد الحديث عن انتشار الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب تعليقه بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.

الصحة تطمئن المواطنين بشأن إنتشار الفيروسات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، أن هذه الفترة هي فترة إنتشار الفيروسات التنفسية، والتي تشمل الأنفلونزا والفيروس المخلوي والكوفيد وغيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لايوجد إرتفاعات فى تلك الفيروسات عن الثلاثة أعوام السابقة، وأكثر الفيروسات إنتشار هو الإنفلونزا فى هذا الوقت.

ونصح المواطنين، بتلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة الفئات الأكثر عرضة لشدة الإصابة من كبار السن والأطفال والذين يعانون من ضعف المناعة.

تعليق متحدث الصحة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وعلق على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “الرئيس السيسي كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للفنان القدير وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له”.

وأشار إلى أن هذا ما تقوم به وزارة الصحة فعليا، إضافة إلى تكليف بعمل تقرير مفصل بالحالة الصحية.

ولفت أن الفريق الطبي الآن يقوم بعمل الفحوصات اللازمة وبمجرد الإنتهاء من الفحوصات سيتم رفع التقرير إلى الرئيس السيسي، والأمور مستقرة الآن.

توجيه من الرئيس السيسي بشأن الفنان محمد صبحي وحالته الصحية
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة بمتابعة  الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له.

وكلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للفنان ومتابعة حالته بشكل مستمر. 
 

حسام عبد الغفار وزارة الصحة لصحة والسكان محمد صبحي الفيروسات الأنفلونزا

