فن وثقافة

نحضّر لعمل درامي كبير | عمرو عابدين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي
منار نور

كشف المخرج عمرو عابدين عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتفاصيل اطمئنان الرئيس السيسي عليه.

وكتب عابدين من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الاستاذ محمد صبحي  اليوم اخبار كثيرة عن تدهور الحالة الصحية لاستاذ صبحي 
وللاسف يتم نقلها دون الرجوع لمصدر حقيقي الحمد لله الاستاذ صبحي بخير ، والسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اطمأن عليه ومشكورا وجه سيادته بمتابعة الحالة الصحية ، واتصل معالي الدكتور خالد الغفار وزير الصحة اليوم بالاسرة استاذ جمال واستاذ كريم وادارة المستشفي وتابع الموقف بنفسه.

 
وكان قرار الاطباء ان يبقي الاستاذ صبحي بالمستشفي لاستكمال كورس العلاج وان شاء الله قريبا  هيخرج من المستشفي ونستكمل سويا التحضير لعمل درامي كبير من تأليفه وبطولته وارجو من حضراتكم الدعاء بالشفاء العاجل رجاء عدم نشر اخبار بدون مصادر من الاسرة ".


شهدت الساعات الأخيرة حالة من القلق في الوسط الفني وبين الجمهور بعد تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث خضع للعلاج والملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، في تطور مفاجئ أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول وضعه الصحي، خاصة مع تاريخه الطويل في تقديم الأعمال الهادفة التي شكّلت وجدان ملايين المشاهدين.

وفي تطور إنساني لافت، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

محمد صبحي الحالة الصحية لمحمد صبحي السيسي

