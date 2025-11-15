مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية

أعلن الفنان مصطفى كامل، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض الموسيقار هاني مهنا، لوعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنى، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين».

مصطفى كامل يطمئن جمهور أحمد سعد

من جهة أخرى، يتابع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى منذ قليل، وتعرض لاصابات في الظهر .

وأكد مصطفى كامل أنه على تواصل مستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضعه الصحي .

وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية علي منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسياره فور وقوع الحادث

وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه .

وتعرض النجم أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل .