قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح

ترامب
ترامب
محمد البدوي

ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن ملف عناصر حركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في إطار مساعٍ أمريكية لإغلاق هذا الملف بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية؛ أكدت المصادر أن أحد الخيارات التي طُرحت للنقاش في المباحثات بين الجانبين هو ترحيل عدد من عناصر حماس إلى دولة ثالثة، باعتباره مقترحاً مطروحاً على الطاولة ضمن سلسلة من الأفكار التي يتم تداولها، إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنه حتى الآن.

 حسم ملف العناصر المسلحة

وحسب التقرير، فإن واشنطن تسعى إلى المضي قدماً في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطتها المتعلقة بالوضع في غزة، عبر حسم ملف العناصر المسلحة في رفح، في خطوة تهدف إلى خلق ظروف جديدة تسمح بتحريك المسار السياسي وإعادة ترتيب الملفات الأمنية في القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد النقاشات حول مستقبل غزة بعد العمليات العسكرية، وسط ضغوط أمريكية متواصلة على إسرائيل لوضع تصور واضح للمرحلة المقبلة، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع تشهد توتراً كبيراً.

ترامب دونالد ترامب الحكومة الإسرائيلية حماس حركة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

حسين فهمي

بحضور حسين فهمي .. تفاصيل افتتاح سوق القاهرة السينمائي

ياسمين الخطيب

سحر الجعارة تنتقد ظهور ياسمين الخطيب بالحجاب في حلقة عبدالله رشدي

نهال عنبر ونجوى فؤاد

حقن الركب.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنانة نجوى فؤاد

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد