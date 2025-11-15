ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح

ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن ملف عناصر حركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في إطار مساعٍ أمريكية لإغلاق هذا الملف بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية؛ أكدت المصادر أن أحد الخيارات التي طُرحت للنقاش في المباحثات بين الجانبين هو ترحيل عدد من عناصر حماس إلى دولة ثالثة، باعتباره مقترحاً مطروحاً على الطاولة ضمن سلسلة من الأفكار التي يتم تداولها، إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنه حتى الآن.

حسم ملف العناصر المسلحة

وحسب التقرير، فإن واشنطن تسعى إلى المضي قدماً في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطتها المتعلقة بالوضع في غزة، عبر حسم ملف العناصر المسلحة في رفح، في خطوة تهدف إلى خلق ظروف جديدة تسمح بتحريك المسار السياسي وإعادة ترتيب الملفات الأمنية في القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد النقاشات حول مستقبل غزة بعد العمليات العسكرية، وسط ضغوط أمريكية متواصلة على إسرائيل لوضع تصور واضح للمرحلة المقبلة، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع تشهد توتراً كبيراً.