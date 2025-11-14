قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعلن تفاصيل القبض على قاتل موظف توكيل الإسكندرية
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نيويورك تايمز: ويتكوف سيلتقي مع القيادي بحماس خليل الحية

خليل الحية
خليل الحية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيلتقي القيادي في حركة حماس، خليل الحية. 

وأشار التقرير، المنسوب إلى "مصدرين مطلعين"، إلى أنه لم يُحدد موعد اللقاء بعد.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، تفاقمت المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين من أبناء شعبنا، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية، فقد تحولت المخيمات إلى برك من الوحل، ووجدت آلاف الأسر نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة المحاصر.

يؤكد هذا الوضع المأساوي الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء، وسط استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والخيام والكرفانات.

وتابع بيان حماس: ندعو الضامنين للاتفاق، كما ندعو الأمم المتحدة،  وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، ورفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي، بما يضمن حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم. 

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حركة حماس خليل الحية ويتكوف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

