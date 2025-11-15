قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
حوادث

خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقاً لعامل بالأجر وسائق، بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على إعدامهما لما اقترفاه، و بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين بينهم عامِلان بالأجر وربة منزل، بعد إدانتهم جميعاً بقتل سيدة شنقاً بإيشارب وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية، داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد ط م ي" السن ٢٦ - المهنه عامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيم بأرض النبراوي - مركز الخانكة، و "سالي م ب م" السن مم ۲٥ - المهنة ربة منزل - العنوان، مقيمة بأبو زعبل ارض النبراوي - مركز الخانكة، و " السن ٢١- المهنة معامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيم شارع السوق بأبو زعبل - مركز الخانكة، و محمد م ط أ ا"  السن ۲۱- المهنة عامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيمة شارع السوق بأبو زعبل مركز الخانكة، و "عمرو ح م م" السن ٣٦ - المهنة سائق - العنوان : مقيم شارع السكة الحديد بأبو زعبل البلد - مركز الخانكة، في القضية رقم ٩١٣ / ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى شمال بنها، لأنهم في يوم ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا "زهره العلا محمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية.

 وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث، الرابع، والخامس بطرحها أرضا وقام الثالث بشل حركتها ولف حول عنقها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص بالمجنى عليها ضاغطاً عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الإنتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص أحضرتة له الثانية ضاغطاً عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة أياه قاصدين من ذلك قتلها - فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.


واوضح أمر الإحالة أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.
وتابع أمر الإحالة أنهم سرقوا المنقولات (مصاغ الذهبي، مبلغ نقدى، هاتف خلوى، مواد غذائية) و المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر، وكان ذلك من مسكنها ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.


كما أحرزوا أداة (إيشارب غطاء رأس) مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

