مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
بالصور

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
آية التيجي

يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، لما تسببه من إرهاق لعضلة القلب واضطراب في النوم وارتفاع ضغط الدم.

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

ورغم أن الكثيرين يقبلون على تناول وجبات خفيفة ليلًا، إلا أن بعض هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة القلب عند استهلاكها قبل النوم، خاصة تلك الغنية بالدهون والصوديوم والكافيين.

وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة يجب تجنبها ليلًا حفاظًا على صحة القلب وجودة النوم، وفقا لما شر في موقع Healthline وWebMD وCleveland Clinic، وتشمل:

- الأطعمة الدسمة والمقلية:

مثل البطاطس المقلية والبرجر.
تسبب عسر هضم وارتفاع الدهون في الدم ليلًا مما يرهق القلب.

- الوجبات السريعة:

غنية بالصوديوم والدهون المشبعة.
ترفع ضغط الدم وتزيد العبء على عضلة القلب.

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

- الشوكولاتة الغنية بالكافيين:

تحتوي على منبهات ترفع ضربات القلب وتسبب الأرق.

- اللحوم المصنعة:

مثل السجق واللانشون والهوت دوج.
مرتفعة الصوديوم مما يؤثر على انتظام نبضات القلب.

- الأطعمة السكرية:

الحلويات والبسكويت.
تسبب تقلبات حادة في مستويات السكر ما يرهق الجسم ويؤثر على القلب.

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

- الأطعمة الحارة:

الشطة والصوص الحار.
ترفع حرارة الجسم وتزيد خفقان القلب ليلًا.

- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة:

مرتفعة السكر والكافيين.
قد تسبب اضطراب ضربات القلب وصعوبة النوم.

- الجبن كامل الدسم:

غني بالدهون المشبعة.
يساهم في رفع الكوليسترول ويزيد خفقان القلب أثناء الليل.

- الأطعمة شديدة الملوحة:

مثل المخللات والشيبسي.
الصوديوم الزائد يرفع ضغط الدم ويؤثر على صحة القلب.

أطعمة ممنوعة قبل النوم أطعمة تضر القلب أضرار الأكل قبل النوم صحة القلب أطعمة تسبب الأرق دهون مشبعة صوديوم عالي

