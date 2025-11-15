تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، لما تسببه من إرهاق لعضلة القلب واضطراب في النوم وارتفاع ضغط الدم.

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

ورغم أن الكثيرين يقبلون على تناول وجبات خفيفة ليلًا، إلا أن بعض هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة القلب عند استهلاكها قبل النوم، خاصة تلك الغنية بالدهون والصوديوم والكافيين.

وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة يجب تجنبها ليلًا حفاظًا على صحة القلب وجودة النوم، وفقا لما شر في موقع Healthline وWebMD وCleveland Clinic، وتشمل:

- الأطعمة الدسمة والمقلية:

مثل البطاطس المقلية والبرجر.

تسبب عسر هضم وارتفاع الدهون في الدم ليلًا مما يرهق القلب.

- الوجبات السريعة:

غنية بالصوديوم والدهون المشبعة.

ترفع ضغط الدم وتزيد العبء على عضلة القلب.

- الشوكولاتة الغنية بالكافيين:

تحتوي على منبهات ترفع ضربات القلب وتسبب الأرق.

- اللحوم المصنعة:

مثل السجق واللانشون والهوت دوج.

مرتفعة الصوديوم مما يؤثر على انتظام نبضات القلب.

- الأطعمة السكرية:

الحلويات والبسكويت.

تسبب تقلبات حادة في مستويات السكر ما يرهق الجسم ويؤثر على القلب.

- الأطعمة الحارة:

الشطة والصوص الحار.

ترفع حرارة الجسم وتزيد خفقان القلب ليلًا.

- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة:

مرتفعة السكر والكافيين.

قد تسبب اضطراب ضربات القلب وصعوبة النوم.

- الجبن كامل الدسم:

غني بالدهون المشبعة.

يساهم في رفع الكوليسترول ويزيد خفقان القلب أثناء الليل.

- الأطعمة شديدة الملوحة:

مثل المخللات والشيبسي.

الصوديوم الزائد يرفع ضغط الدم ويؤثر على صحة القلب.