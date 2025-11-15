العراق.. مصرع 6 وإصابة 7 في نزاع عشائري مسلح شمال ميسان

وقع نزاع عشائري مسلح وعنيف في منطقة ريفية حدودية تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن مركز قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان، و ذلك بحسب ما أفاد به شهود عيان ومصادر طبية عراقية.

أسفر النزاع عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقا للشهود اندلع النزاع بين عشيرتي المعامرة والرفيعي بسبب خلاف حول قطعة أرض زراعية سرعان ما تطور إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه أسلحة مختلفة.

وأكدت المصادر الطبية أن الحصيلة المعلنة ما زالت أولية، مشيرة إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا نظرا لخطورة بعض الإصابات. وقد حصلت وكالة شفق نيوز على قائمة صادرة من مستشفى علي الغربي العام تتضمن أسماء القتلى والمصابين.

وحسب الشهود توجهت قوة أمنية كبيرة إلى موقع النزاع في محاولة لاحتواء الموقف وفرض السيطرة، لا يزال الاشتباك مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.