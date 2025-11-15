قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 15 الجاري إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث يشارك أبو الغيط في عدة فعاليات في الصين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أولى محطات الزيارة ستكون في العاصمة الصينية بكين، حيث يشارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية بحضور ليو هايشنج وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال زيارته بالصين لي هونغتشونج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني ونائب الأمين العام للجنة المركزية، وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية وتعزيز الحوار بين الحضارات، بالإضافة إلى لقاء وانغ يي وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وذلك لمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث، أنه من المقرر أن يشارك أبو الغيط في احتفالية تقيمها بعثة الجامعة العربية في بكين بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي في الصين.

وأشار المتحدث إلى أن ثاني محطات الزيارة لأبو الغيط ستكون مدينة شانغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، حيث من المقرر أن يشارك في عدة فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية والتي قررت منحه الدكتوراة الفخرية، بالإضافة إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للتنمية والحوكمة، فضلاً عن حضوره مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء "مركز فودان – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيادة العالمية" والتي يوقعها كل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والسيد جين لي رئيس جامعة فودان.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جمهورية الصين الشعبية الصين الحزب الشيوعي الصيني العاصمة الصينية بكين مدينة شانغهاي جامعة فودان الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كأس القارات للأندية

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

جوارديولا وعمرو يوسف

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد