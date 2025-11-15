أبو الغيط يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 15 الجاري إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث يشارك أبو الغيط في عدة فعاليات في الصين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أولى محطات الزيارة ستكون في العاصمة الصينية بكين، حيث يشارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية بحضور ليو هايشنج وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال زيارته بالصين لي هونغتشونج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني ونائب الأمين العام للجنة المركزية، وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية وتعزيز الحوار بين الحضارات، بالإضافة إلى لقاء وانغ يي وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وذلك لمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث، أنه من المقرر أن يشارك أبو الغيط في احتفالية تقيمها بعثة الجامعة العربية في بكين بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي في الصين.

وأشار المتحدث إلى أن ثاني محطات الزيارة لأبو الغيط ستكون مدينة شانغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، حيث من المقرر أن يشارك في عدة فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية والتي قررت منحه الدكتوراة الفخرية، بالإضافة إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للتنمية والحوكمة، فضلاً عن حضوره مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء "مركز فودان – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيادة العالمية" والتي يوقعها كل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والسيد جين لي رئيس جامعة فودان.