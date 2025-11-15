القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجات هوائية بالتحرش بها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها حال سيرها وشقيقتها بأحد الطرق بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من (طالبة "القائمة على النشر" - مُقيمة بدائرة القسم) بتضررها من "مجهولين" يستقلون دراجات هوائية بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل الظهر حال سيرها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقيام أحدهم بضرب المُبلغة بــ (عصا بلاستيكية) كانت بحوزته بقصد التحرش بها ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات الهوائية والعصا البلاستيكية المُستخدمين فـى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.