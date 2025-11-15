الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام

أمطار غزيرة ومنخفض جوي.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس في فصل الخريف، حيث تشهد محافظات الجمهورية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط امطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

برودة في الليل

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وأشارت خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تتسم بالبرودة، رغم وجود تحسن نسبي واستقرار في الأحوال الجوية.

وأكدت أن البلاد لا تزال تعيش أجواء التقلبات المعتادة لفصل الخريف.

ارتفاع جديد في الحرارة يوم الأربعاء

وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري استقرارا ملحوظا في الطقس، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة خلال الليل المتأخر والصباح الباكر، منوهة باستمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تراجع فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يشهد طقس القاهرة حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا مع تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تبقى احتمالات الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تستقر درجات الحرارة صباحا مع استمرار انخفاضها خلال الليل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خلال اليومين الماضيين، تعرضت أغلب محافظات شمال البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.

وأشار غانم، إلى أن تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "لا تزال درجات الحرارة تميل للانخفاض، ويكون ذلك أكثر وضوحا خلال ساعات الليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية للعظمى مع أجواء معتدلة نهارا، بينما تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وتصل إلى 14 درجة في المدن الجديدة".



وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في ساعات الصباح، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على معظم أنحاء البلاد، وتميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لتعود الأجواء مائلة للبرودة مرة أخرى خلال الليل.

كما تشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وتتوافر اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى بشكل متقطع.

