أجواء خريفية مع أمطار خفيفة على السواحل واستقرار تدريجي| والأرصاد توضح

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 أجواء خريفية مائلة للبرودة، مع ظهور السحب المنخفضة على عدة مناطق من شمال البلاد، قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يشهد طقس القاهرة حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا مع تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تبقى احتمالات الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تستقر درجات الحرارة صباحا مع استمرار انخفاضها خلال الليل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  أن خلال اليومين الماضيين، تعرضت أغلب محافظات شمال البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.

وأشار غانم، إلى أن تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "لا تزال درجات الحرارة تميل للانخفاض، ويكون ذلك أكثر وضوحا خلال ساعات الليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية للعظمى مع أجواء معتدلة نهارا، بينما تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وتصل إلى 14 درجة في المدن الجديدة". 

واختتم: "خلال الأسبوع، من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا ملحوظا في الأحوال الجوية، على أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وينصح بارتداء ملابس خريفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع التنبيه إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، وظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية".

حالة الطقس اليوم السبت

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في ساعات الصباح، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على معظم أنحاء البلاد، وتميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لتعود الأجواء مائلة للبرودة مرة أخرى خلال الليل.

كما تشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وتتوافر اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى بشكل متقطع.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

 - البحر المتوسط: حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

 - البحر الأحمر: حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة على مختلف محافظات ومدن الجمهورية:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2517
العاصمة الإدارية2615
6 أكتوبر2615
بنها2516
دمنهور2516
وادي النطرون2415
كفر الشيخ2415
المنصورة2516
الزقازيق2516
شبين الكوم2415
طنطا2415
دمياط2519
بورسعيد2520
الإسماعيلية2616
السويس2516
العريش2516
رفح2415
رأس سدر2717
نخل2312
كاترين1609
الطور2417
طابا2314
شرم الشيخ2719
الإسكندرية2517
العلمين2416
مطروح2416
السلوم2314
سيوة2412
رأس غارب2517
الغردقة2618
سفاجا2619
مرسى علم2719
شلاتين2820
حلايب2621
أبو رماد2720
رأس حدربة2621
الفيوم2514
بني سويف2514
المنيا2513
أسيوط2513
سوهاج2615
قنا2715
الأقصر2716
أسوان2717
الوادي الجديد2615
أبو سمبل2617

بيان هيئة الأرصاد الجوية

والجدير بالذكر، أن أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، أن أجواء اليوم تتسم بطابع خريفي مائل للبرودة في الصباح، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

أخطر مضاعفات الملح على القلب
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
KGM Actyon
