أجواء خريفية مع أمطار خفيفة على السواحل واستقرار تدريجي| والأرصاد توضح

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 أجواء خريفية مائلة للبرودة، مع ظهور السحب المنخفضة على عدة مناطق من شمال البلاد، قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يشهد طقس القاهرة حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا مع تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تبقى احتمالات الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تستقر درجات الحرارة صباحا مع استمرار انخفاضها خلال الليل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خلال اليومين الماضيين، تعرضت أغلب محافظات شمال البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.

وأشار غانم، إلى أن تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "لا تزال درجات الحرارة تميل للانخفاض، ويكون ذلك أكثر وضوحا خلال ساعات الليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية للعظمى مع أجواء معتدلة نهارا، بينما تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وتصل إلى 14 درجة في المدن الجديدة".

واختتم: "خلال الأسبوع، من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا ملحوظا في الأحوال الجوية، على أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وينصح بارتداء ملابس خريفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع التنبيه إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، وظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية".

حالة الطقس اليوم السبت

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في ساعات الصباح، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على معظم أنحاء البلاد، وتميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لتعود الأجواء مائلة للبرودة مرة أخرى خلال الليل.

كما تشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وتتوافر اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى بشكل متقطع.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

- البحر المتوسط: حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة على مختلف محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 25 17 العاصمة الإدارية 26 15 6 أكتوبر 26 15 بنها 25 16 دمنهور 25 16 وادي النطرون 24 15 كفر الشيخ 24 15 المنصورة 25 16 الزقازيق 25 16 شبين الكوم 24 15 طنطا 24 15 دمياط 25 19 بورسعيد 25 20 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 16 العريش 25 16 رفح 24 15 رأس سدر 27 17 نخل 23 12 كاترين 16 09 الطور 24 17 طابا 23 14 شرم الشيخ 27 19 الإسكندرية 25 17 العلمين 24 16 مطروح 24 16 السلوم 23 14 سيوة 24 12 رأس غارب 25 17 الغردقة 26 18 سفاجا 26 19 مرسى علم 27 19 شلاتين 28 20 حلايب 26 21 أبو رماد 27 20 رأس حدربة 26 21 الفيوم 25 14 بني سويف 25 14 المنيا 25 13 أسيوط 25 13 سوهاج 26 15 قنا 27 15 الأقصر 27 16 أسوان 27 17 الوادي الجديد 26 15 أبو سمبل 26 17

بيان هيئة الأرصاد الجوية

