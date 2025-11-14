قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
أراض وعقارات.. 8 تجار مخدرات يغسلون 300 مليون جنيه
حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء
ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟
زعم وجود فرص عمل بالخارج.. القبض على شخص نصب على راغبى السفر
مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟
شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية
نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6451 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5645 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4838 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45160 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.24 جنيه للبيع و 47.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.84 جنيه للبيع، و 54.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.12  جنيه للبيع،  61.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.59 جنيه للبيع، 12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم إماراتي 12.86 جنيه للبيع، و 12.82 جنيه للشراء.


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن  البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات الجوية، وأن البلاد من مساء أمس وهناك بعض المحافظات الساحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك أمطارا على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتقدمت الأمطار للدلتا، وأن هذه الأمطار كانت بعد توقعات هيئة الأرصاد بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت أن فرص الأمطار موجودة اليوم على بعض المحافظات، وأن الأمطار ستكون متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تكون رعدية في بعض الأماكن.


أمطار على 7 مناطق اليوم

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون على محافظات الإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد ومناطق يشمال سيناء، وأن الأمطار قد تصل للقاهرة لكن بعد الظهيرة، وأن الأمطار بالقاهرة ستكون أضعف من التي ستكون على المدن الساحلية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18

