اقتصاد

سعر الذهب اليوم 14-11-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب، ثباتا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14-11-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

وتعرض الذهب لحالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة صباح اليوم دون تغيير منذ آخر تداول له مساء أمس .

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تداولات الذهب 

وارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أمس الخميس مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد 

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 290 جنيها على مستوى محلات الصاغة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات الذهب

مع قدوم الأسبوع الجاري تعرض الذهب لحالة من التذبذب بين الارتفاع والإنخفاض على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 5590 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6445 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4834 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3726 جنيه للبيع و 3760 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45.12 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4220 دولار للبيع و 4221 دولار للشراء

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب في الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وصعد سعر الذهب بنحو 50 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 44 دولارا ليصل إلى 2440 دولارًا.

وسجلت أسعار الذهب صعودا أمس الأربعاء بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيهًا وأغلق عند 5595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.

أوقية الذهب

وواصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجةً لتراجع شهية المخاطرة، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزًا 4200 دولار .

ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتأخرة ستُظهر بعض الضعف في الاقتصاد وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ديسمبر.

