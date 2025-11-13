ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.24 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4210.10990 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.



وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 4000.63000 دولار الذي سجله يوم "الأحد" الماضي.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ زاد سعر الفضة بنسبة 11.63 في المئة ليبلغ 53.99390 دولار للأوقية، مقارنة بـ48.36890 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.44 في المئة ليصل إلى 1624.60000 دولار للأوقية، صعودا من 1555.55000 دولار الذي كان عليه يوم "الأحد".

