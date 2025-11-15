قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
حوادث

غطاها وشغل التكييف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس

الضحية
الضحية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته في منطقة جسر السويس في القاهرة.

جريمة عروسة جسر السويس سجلت تفاصيل مرعبة، فالمجني عليها فتاة في العقد الرابع من عمرها تدعى رانيا ح، لم تكن تعتقد أن رحيلها سيكون بعد زفافها بأيام قليلة، فقد مضى على زواجها ثلاثة أشهر فقط ليتغير المشهد فجأة خلال مشادة كلامية بينها وبين زوجها وتغادر الحياة على يده.

تفاصيل الجريمة وفقا لرواية أسرة عروسة جسر السويس، بدأت قبلها بـ ساعات بسيطة حيث نشب خلاف بسيط بينها وبين زوجها في الكافيه الخاص بها، بعد معرفتها بخيانته لها والنصب على المواطنين وبالتحديد جيرانها في نفس العقار.

عروسة جسر السويس عاتبت زوجها على خيانته لها ثم طلبت منه الطلاق، وحاولت الأسرة التدخل ووضع حلول وإصلاح العلاقة بينهما، إلا أنها قبل الجريمة قامت بالاتصال بأسرتها وطلبت منهم إحضار مأذون، وبعدها قام المتهم بإزهاق روحها.

أسرة رانيا عروسة جسر السويس، كشفت تفاصيل مثيرة عن الحادث حيث تبين من كاميرات المراقبة أن زوجها قام بإزهاق روحها ثم قام بارتداء ملابسه وتركها بعدما غطى جسدها بالبطانية وأشعل المكييف وفر هاربا من شقة الزوجية ليقف قليلا مع حارس العقار ثم يهرب.

أيضا قالت الأسرة أن رانيا عروسة جسر السويس، كانت متزوجة ولديها ابناء وانفصلت عن زوجها الأول، ثم تزوجت المتهم قبل 3 شهور، وبعدها علمت بخيانته لها وعلاقاته النسائية وأيضا قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فقامت بمعاتبته وخلال ذلك قتلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل غرفة نومها في شقتها بمنطقة جسر السويس.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان فتاة به جرح ذبحي في الرقبة داخل غرفة النوم وبالفحص تبين أن المجني عليها متزوجة منذ 3 أشهر فقط.

وتبين من الفحص والتحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإنهاء حياتها بعد مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها الانفصال عنه بعد اكتشافها خيانته لها مع السيدات والنصب على المواطنين.

