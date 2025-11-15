قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيهاب فهمي: أنا بخير ومريت بدور برد شديد| خاص

إيهاب فهمي
نجلاء سليمان

طمأن الفنان إيهاب فهمي الجمهور على حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقال إيهاب فهمي في تصريح خاص لموقع صدى البلد:"أنا بخير ومريت بدور برد شديد لكن كله زي الفل".

‎انضم الفنان إيهاب فهمي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2026، ليشارك في بطولة جماعية تضم عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، خالد الصاوي، وأحمد عيد، إلى جانب نخبة من الفنانين.
‎ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المكونة من 30 حلقة، ويُسلط الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والعائلية في إطار مشوق. المسلسل من إنتاج مجموعة فنون مصر للمنتج ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف ريمون مقار أيضًا.
‎ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل خلال الفترة المقبلة التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير، استعدادًا لعرض المسلسل في موسم رمضان القادم.
‎يُذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي كان مسلسل "أزمة ثقة"، الذي تم عرضه مؤخرًا وحقق نجاحًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

إيهاب فهمي حالة إيهاب فهمي مسلسل الراعي

فوائد عصير الجوافة للأطفال

