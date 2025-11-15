قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان القاهرة.. مخرج فيلم صفصافة : العمل يعبر عن طبقة المهمشين والعمال في مالطة

جانب من ندوة الفيلم
جانب من ندوة الفيلم
أحمد إبراهيم

كشف بيتر سانت مخرج فيلم "صفصافة" أن هذا العمل يعبر عن كثير من المجتمعات وليس المجتمع فى مالطة فقط وهي اللقاء الضوء على المعمشين والعاطلين او ما يسمي بالحرافيش.

وأضاف بيتر ان الإصرار على وجود بعض المشاهد المتكررة مثل مشهد ظهور البطل ملقى على الأرض هو نوع من التأكيد على تأثير ورمز لفكرة التطور الذى قد يتأثر به.

وأوضح بيتر أن اسم الفيلم يرمز إلى صوت الريح والأجواء أو الطقس الموجود فى مالطة.

وأشار بيتر الى أنه استعان بالفصل بين الصوت والصورة أكثر من مرة فى الفيلم حتى وصل الى مشهد المواجهة بين البطل والبطلة ليؤكد على أن هناك أفكار تسيطر على كل منهما او بمعني أدق هى مواجهات غير مباشرة بينهما بحقيقة أمرهما.

وأكد بيتر على ان اختيار الأبطال كان نابع من اعتماده على قصص وحكايات حقيقية من المواطنين الذين يعيشون فى مالطة ووشاركوا أيضا فى التصوير ليكون هناك نوع من المصداقية.

يذكر أن افتتح النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، اليوم السبت 15 نوفمبر سوق مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

في كلمته رحب فهمي بضيوف السوق، وكل الشركات والجهات والموزعين والمؤسسات الداعمة، وبعدها اصطحب الحضور في جولة بالأقسام المختلفة وأماكن العارضين.

وأعرب محمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة لصناعة السينما عن سعادته بانطلاق سوق القاهرة في دورته الثانية، بعد دورة ناجحة العام الماضي، مؤكدا أن مشاركة أكثر من 20 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو خلق بيئة سينمائية تمكن صناع السينما من عمل شراكات تساعدهم في تنفيذ مشروعاتهم.

ويُعد سوق القاهرة السينمائي محطة رئيسية على خريطة الصناعة العربية، حيث يوفّر منصة مهنية متكاملة تتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم وتطويرها، إلى جانب التعرف على أحدث الاتجاهات في مجالات الإنتاج والتوزيع، بما يعكس التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما في المنطقة وتعزيز مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويستقبل السوق هذا العام 20 جهة مشاركة جاءت على النحو التالي:
أدفانسد ميديا
إيه إتش ميديا بروداكشن
الوثائقية – المتحدة للخدمات الإعلامية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
أمبيانت لايت فيلمز
مركز السينما العربية
شبكة راديو وتلفزيون العرب
كاتس فيلمز
صالون الإنتاج المشترك
جامعة كوفنتري
معهد سوق ديربان السينمائي
لجنة مصر للأفلام
مدينة الإنتاج الإعلامي
جوائز الباندا الذهبية
حواديت فيلمز
السينما العراقية
لاجوني فيلم بروداكشن
ناس – شبكة الشاشات العربية البديلة
نيو برودكشنز
هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)
ومن المتوقع أن يشهد سوق القاهرة السينمائي هذا العام نشاطًا مكثفًا من الاجتماعات المهنية والعروض التقديمية وفعاليات التواصل، التي تستهدف دعم الإنتاج المشترك وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة ندوات مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة

