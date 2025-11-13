قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع البحث الجنائي بمركز بدر، من كشف غموض لغز العثور على جثة شاب مقتولًا وملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بغرض سرقة "التروسيكل" الخاص بالمجني عليه. 

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة فرج محمد عاطف، 17 عامًا، عامل، مقتولًا وملقاة على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة بدر، وبالفحص تبين لضباط المباحث، وجود جثة المجني عليه مسجاة بجوار الدراجة البخارية " تروسيكل " التي يعمل عليها في جمع الخردة، وبها عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم.

وبتقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أ.س، 27 عاما، صديق المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقة المجني عليه.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وتم التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. 

البحيرة محافظة البحيرة العثور على جثة مركز بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد