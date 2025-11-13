كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع البحث الجنائي بمركز بدر، من كشف غموض لغز العثور على جثة شاب مقتولًا وملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بغرض سرقة "التروسيكل" الخاص بالمجني عليه.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة فرج محمد عاطف، 17 عامًا، عامل، مقتولًا وملقاة على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة بدر، وبالفحص تبين لضباط المباحث، وجود جثة المجني عليه مسجاة بجوار الدراجة البخارية " تروسيكل " التي يعمل عليها في جمع الخردة، وبها عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم.

وبتقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أ.س، 27 عاما، صديق المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقة المجني عليه.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وتم التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.