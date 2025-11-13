إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام مدرسة الفارابي، بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وجار رفع آثار الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.