قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول متابعة إزالة التعديات الخطرة على طرح النهر بفرع رشيد بالمنوفية والبحيرة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم (60) بشأن إزالة التعديات على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه، وخاصة فرع رشيد بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة.

وأوضح التقرير أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع محافظتي المنوفية والبحيرة ومديريات الأمن و مديريات الموارد المائية والري، حيث تم إنذار جميع المخالفين واضعي اليد على أراضي طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد التعديات ذات الخطورة الداهمة على حياة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن المتابعة الميدانية لأعمال الإزالات تتم عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 تنفيذ 114 حالة إزالة فورية من إجمالي 296 حالة مخالفة بمحافظة المنوفية، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي الحالات والانتهاء منها بالكامل ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي أولوية قصوى لإنهاء التعديات على أراضي طرح النهر في جميع المحافظات، ضمن خطة الدولة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للأراضي، بما يحقق الأمن البيئي ويحد من المخاطر المحتملة على المواطنين والممتلكات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جارٍ التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة للبدء فى أعمال إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل فى نطاق المحافظة وتنفيذ القانون وحماية المواطنين والبيئة من أى مخاطر داهمة .

التنمية المحلية منال عوض ازالة التعديات المنوفية البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد