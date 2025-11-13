التصريح بدفن جثة فنى ألقى بنفسه من فوق عقار بالخانكة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالخانكة بالقليوبية، بتشريح جثمان فني لبيان سبب الوفاة، بعدما أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الـ 14 بأحد العقارات بالمدينة، ما أسفر عن مصرعه في الحال والتصريح بدفنه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى إنهاء حياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بإلقاء شخص نفسه من الطابق الـ 14، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يعمل فنيًا ويقيم في منطقة قريبة من أبوزعبل بالخانكة، وأنه لا يقيم بالعقار الذي شهد الحادث.

كما أوضح شهود العيان أن المتوفى اصطحب ابنته من المدرسة قبل الحادث بدقائق، وطلب منها الانتظار أسفل العقار ومعها مفتاح الدراجة النارية التي كان يستقلها، قبل أن يصعد إلى أعلى المبنى ويلقي بنفسه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخانكة العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.