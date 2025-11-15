تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

كشف وكيل علامة ‏KGM الكورية ، عن الطرح الرسمي لطراز ‏Actyon‏ ‏الجديد كليا في السوق المصري، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة ‏الاستخدامات ‏SUV المدمجة ‏، بتصميم يجمع بين القوة الأناقة والعملية.‏

جاءت السيارة ‏KGM Actyon‏ ‏موديل 2026، من عربيات مصر بتصميم خارجي ‏ديناميكي وخطوط حادة تمنحها حضورًا مميزًا، مع أبعاد كبيرة (4740 مم للطول، ‏‏1910 مم للعرض، و1680 مم للارتفاع)، وقاعدة عجلات 2835 مم، مما يوفر ‏مساحة رحبة للركاب، إضافة إلى خلوص أرضي يبلغ 188 مم يعزز قدراتها على ‏الطرق الوعرة والممهدة على حد سواء.‏

ميكانيكيا، تعتمد السيارة ‏KGM Actyon‏ ‏موديل 2026 ‏على محرك 1.5 لتر تيربو ‏GDI‏ بقوة 163 حصانًا وعزم 280 نيوتن متر بين ‏‏1,500 و4,000 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات من ‏إنتاج ‏AISIN‏ اليابانية، كما يتميز المحرك بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط ‏‏8.1 لتر لكل 100 كم

في جانب السلامة، تقدم السيارة بنظام تعليق أمامي ‏MacPherson Strut‏ وخلفي ‏Multi-Link، كما زودت بمنظومة أمان متكاملة ‏تشمل نظام الثبات الإلكتروني (‏ESP‏)، والتحكم في الجر (‏TCS‏)، ونظام المساعدة ‏على صعود المرتفعات (‏HSA‏)، والتحكم في نزول المنحدرات (‏HDC‏)، ونظام ‏التحذير من حركة المرور الخلفية (‏RCTW‏)، والكشف عن النقطة العمياء (‏BSD‏)، ‏إضافة إلى فرامل الانتظار الإلكترونية (‏EPB‏) وكاميرات 360 درجة في فئة ‏Topline

وفي هذا السياق قال عبد القادر طلعت مدير عام علامة ‏KGM‏ في مصر "إن ‏إطلاق أكتيون يأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تلبية احتياجات السوق ‏المصري المتنامية من السيارات متعددة الاستخدامات ‏SUV، وتقديم خيارات أكثر ‏تطورًا من حيث الأداء والسلامة والرفاهية، مؤكدًا ان السيارة تقدم نقلة نوعية في ‏التصميم والتقنيات الحديثة، وإطلاقهما في السوق المصري يعكس التزامنا بتقديم ‏سيارات تجمع بين الأناقة، القوة، و الاعتمادية و القيمة مقابل السعر، بما يتماشى ‏مع متطلبات وتطلعات العملاء في مصر."‏

أما عن سعر السيارة ‏KGM Actyon‏ موديل 2026 الجديد ، فتاتي بفئتين الأولى ‏‏Highline ‎‏ ‏بسعر مليون 790 ألف جنيه، والفئة الثانية ‏Topline ‎‏ بسعر مليون ‏‏990 ألف جنيه .‏