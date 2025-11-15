تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

كشف وكيل علامة KGM الكورية ، عن الطرح الرسمي لطراز Actyon الجديد كليا في السوق المصري، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة ، بتصميم يجمع بين القوة الأناقة والعملية.
جاءت السيارة KGM Actyon موديل 2026، من عربيات مصر بتصميم خارجي ديناميكي وخطوط حادة تمنحها حضورًا مميزًا، مع أبعاد كبيرة (4740 مم للطول، 1910 مم للعرض، و1680 مم للارتفاع)، وقاعدة عجلات 2835 مم، مما يوفر مساحة رحبة للركاب، إضافة إلى خلوص أرضي يبلغ 188 مم يعزز قدراتها على الطرق الوعرة والممهدة على حد سواء.
ميكانيكيا، تعتمد السيارة KGM Actyon موديل 2026 على محرك 1.5 لتر تيربو GDI بقوة 163 حصانًا وعزم 280 نيوتن متر بين 1,500 و4,000 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات من إنتاج AISIN اليابانية، كما يتميز المحرك بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط 8.1 لتر لكل 100 كم
في جانب السلامة، تقدم السيارة بنظام تعليق أمامي MacPherson Strut وخلفي Multi-Link، كما زودت بمنظومة أمان متكاملة تشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، والتحكم في الجر (TCS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA)، والتحكم في نزول المنحدرات (HDC)، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTW)، والكشف عن النقطة العمياء (BSD)، إضافة إلى فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) وكاميرات 360 درجة في فئة Topline
وفي هذا السياق قال عبد القادر طلعت مدير عام علامة KGM في مصر "إن إطلاق أكتيون يأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تلبية احتياجات السوق المصري المتنامية من السيارات متعددة الاستخدامات SUV، وتقديم خيارات أكثر تطورًا من حيث الأداء والسلامة والرفاهية، مؤكدًا ان السيارة تقدم نقلة نوعية في التصميم والتقنيات الحديثة، وإطلاقهما في السوق المصري يعكس التزامنا بتقديم سيارات تجمع بين الأناقة، القوة، و الاعتمادية و القيمة مقابل السعر، بما يتماشى مع متطلبات وتطلعات العملاء في مصر."
أما عن سعر السيارة KGM Actyon موديل 2026 الجديد ، فتاتي بفئتين الأولى Highline بسعر مليون 790 ألف جنيه، والفئة الثانية Topline بسعر مليون 990 ألف جنيه .