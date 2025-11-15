قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار
عقبالك.. متابع يستفز محمد رمضان بعد مساندة لأحمد سعد
صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور
قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة

أحمد سيد
أحمد سيد
أحمد إبراهيم

لم يكن حادث الفنان أحمد سعد، هو الأول في الوسط الفني، إذ تعرض عدد من النجوم خلال لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، كان أخرهم اللاعب محمد صبري، ونرصد في السطور التالية حوادث النجوم التى أثارت حالة من الجدل الواسع. 

أحمد سعد 

وتعرض الفنان أحمد سعد، صباح اليوم السبت، لحادث سير مروع بطريق العين السخنة أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي، بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة بمنطقة الأهرامات. 

وقد أثار الحادث حالة من القلق بين جمهوره وزملائه الفنانين، وسط متابعة دقيقة من نقيب المهن الموسيقية والفنانين المقربين منه.

محمد صبري

بينما شهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

 أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إسماعيل الليثي

وتُوفي الفنان المطرب إسماعيل الليثي عن عمر ناهز 34 عامًا، متأثرًا بإصاباته الخطيرة التي لحقت به جراء حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي، نقل على إثره إلى المستشفى حيث قضى عدة أيام بالعناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال مصدر طبي، إن الساعات الأخيرة من حياة الفنان الشعبي شهدت تدهورًا مفاجئًا في حالته الصحية، بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ أعقبه خروج دم من الأذنين قبل وفاته بدقائق معدودة.

وأوضح المصدر أن الليثي كان موصولًا بأجهزة التنفس الصناعي، نتيجة مضاعفات خطيرة في وظائف الكلى والجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حاول إنعاشه أكثر من مرة دون استجابة، بعد توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية. 

وأضاف المصدر أن الفنان الراحل أصيب بجروح بالغة، شملت نزيفًا في الفم والأنف والجمجمة، ودخل على إثرها في غيبوبة تامة منذ وقوع الحادث، الذي صدم جمهوره ومحبي الأغنية الشعبية في مصر.

أحمد سعد محمد صبري إسماعيل الليثي حوادث النجوم الفنان أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كبير مستشاري ترامب: نعمل على وضع خريطة طريق لحل الأزمة في السودان

صورة أرشيفية

مدير مسابقة الأفلام القصيرة بالقاهرة السينمائي: المهرجان سيشهد 24 فيلما قصيرا

أرشيفية

انفجار المزة يهزّ دمشق.. وتساؤلات حول الجهة المنفذة وامتداد التوتر إلى السويداء

بالصور

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد