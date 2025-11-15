حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة

لم يكن حادث الفنان أحمد سعد، هو الأول في الوسط الفني، إذ تعرض عدد من النجوم خلال لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، كان أخرهم اللاعب محمد صبري، ونرصد في السطور التالية حوادث النجوم التى أثارت حالة من الجدل الواسع.

أحمد سعد

وتعرض الفنان أحمد سعد، صباح اليوم السبت، لحادث سير مروع بطريق العين السخنة أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي، بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة بمنطقة الأهرامات.

وقد أثار الحادث حالة من القلق بين جمهوره وزملائه الفنانين، وسط متابعة دقيقة من نقيب المهن الموسيقية والفنانين المقربين منه.

محمد صبري

بينما شهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إسماعيل الليثي

وتُوفي الفنان المطرب إسماعيل الليثي عن عمر ناهز 34 عامًا، متأثرًا بإصاباته الخطيرة التي لحقت به جراء حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي، نقل على إثره إلى المستشفى حيث قضى عدة أيام بالعناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال مصدر طبي، إن الساعات الأخيرة من حياة الفنان الشعبي شهدت تدهورًا مفاجئًا في حالته الصحية، بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ أعقبه خروج دم من الأذنين قبل وفاته بدقائق معدودة.

وأوضح المصدر أن الليثي كان موصولًا بأجهزة التنفس الصناعي، نتيجة مضاعفات خطيرة في وظائف الكلى والجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حاول إنعاشه أكثر من مرة دون استجابة، بعد توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية.

وأضاف المصدر أن الفنان الراحل أصيب بجروح بالغة، شملت نزيفًا في الفم والأنف والجمجمة، ودخل على إثرها في غيبوبة تامة منذ وقوع الحادث، الذي صدم جمهوره ومحبي الأغنية الشعبية في مصر.