مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
رياضة

فعاليات مكثفة ونهار مزدحم بالتحضيرات… والتارجت سبرنت يتصدر أجندة البطولة العالمية للرماية

محمد سمير

انطلقت صباح اليوم، السبت، فعاليات اليوم العاشر من بطولة العالم للرماية داخل ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، وسط حضور واسع من الوفود الدولية واستعدادات مكثفة من لجان التنظيم والفحص الفني.

ويُعد هذا اليوم من أبرز أيام البطولة، إذ يشهد التدريب الرسمي الكامل لسباقات التارجت سبرنت التي تحظى بمتابعة كبيرة لكونها من أكثر المنافسات حماساً وإثارة تمهيداً لانطلاق مراحلها التنافسية غداً، الأحد.

وشهدت الساعات الأولى بدء عمليات التحكم في المعدات، تلتها جولات تدريبية متنوعة في مختلف مسابقات المسدس والبندقية، إلى جانب سلسلة من حفلات التتويج التي عكست المستوى القوي للمنافسات التي جرت في اليوم السابق.

ويحظى التارجت سبرنت باهتمام خاص اليوم باعتباره الحدث الأبرز، حيث انطلقت التدريبات الرسمية بمشاركة جميع الفرق واللاعبين، في أجواء تميزت بالتركيز الشديد والاستعداد البدني والفني الكامل.

وتُعد هذه التدريبات خطوة أساسية لاختبار المسار الرسمي ووحدات الرماية، بما يضمن جاهزية اللاعبين لخوض أحد أكثر السباقات ديناميكية في عالم الرماية، والذي يجمع بين الجري السريع ودقة الرمي في تحدٍ يجذب الأنظار عالمياً.

ويشهد اليوم أيضاً تدريبات رسمية قبل الحدث في مسابقات المسدس والبندقية للرجال والسيدات، خاصة في منافسات 300 متر بندقية بمراحلها المختلفة.

وأكّد الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، أن اليوم العاشر يمثل محطة مهمة في مسار البطولة، خاصة مع انطلاق التدريب الرسمي للتارجت سبرنت الذي يتطلب تجهيزات خاصة وتنسيقاً مكثفاً بين مختلف اللجان.

وأضاف الاتحاد أن التنظيم داخل العاصمة الجديدة يسير بانضباط كامل وبمستوى عالمي، مع توفير كل المتطلبات اللوجستية والتقنية لضمان تقديم بطولة استثنائية تعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

من جانبه، أكّد أحمد عمران، مدير المركز الإعلامي للاتحاد المصري للرماية، أن البطولة تشهد واحدة من أقوى وأوسع التغطيات الإعلامية في تاريخ بطولات الرماية التي تستضيفها مصر، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأوضح عمران أن المحطات الإخبارية العالمية ووكالات الأنباء المتخصصة تتابع فعاليات البطولة لحظة بلحظة، ونجاح التنظيم داخل العاصمة الجديدة بصورة يومية.

وقال إن المركز الإعلامي يعمل على مدار الساعة لتقديم محتوى احترافي متجدد، وتسهيل مهام الصحفيين والمراسلين من مختلف الدول، مؤكداً أن هذا الزخم الإعلامي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة مصر على تنظيم بطولات عالمية بمعايير احترافية، ويعزز من الصورة الحضارية للعاصمة الجديدة باعتبارها أحد أهم مقرات استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

بطولة العالم للرماية ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الجديدة التدريب الرسمي سباقات التارجت سبرنت

