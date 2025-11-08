بعد انتشار متحور جديد.. أعراض وطرق الإصابة بفيروس الحمى القلاعية للماشية

تواصل وزارة الزراعة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع قرى محافظات الجمهورية، ضمن جهود الهيئة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والإجراءات الاحترازية لوقايتها من الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وبالفعل بجهود الوزارة استطاعت السيطرة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية "SAT 1"، من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية الهامة

كيف تنتقل العدوي؟

- الإنتقال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة في الأسواق والمراعي

- اماكن شرب الماء

- الانتقال غير المباشر من خلال الأدوات والأعلاف والملابس الملوثة بلعاب حيوان مصاب والهواء

- يمكن ان ينتقل الفيروس عبر الهواء خاصة في الظروف الجوية المناسبة

- يمكن أيضًا أن ينتقل للإنسان عن طريق التنقل بين الحيوانات المصابة والسليمة والحيوان

- يمكن ان يكون حاملا للفيروس وينقله لحيوان اخر دون ان تظهر علامات المرض علي الأول .

أعراض الإصابة

- تظهر بوضوع اكثر في الأبقار مقارنة بالأغنام والماعز

- شمل إرتفاع حاد في درجات الحرارة قد تزيد عن 40 درجة مئوية

-ظهور تقرحات وحويصلات مؤلمة في الفم وعلي االلسان واللثة

-سيلان لعاب بغزارة وصعوبة في تناول الطعام

-انخفاض ملحوظ في انتاج الحليب

-فقدان الوزن وضعف عام نتيجة إنخفاض الشهية

-حالات إجهاض للحيونات الحامل

-يمكن ان يهاجم الفيروس عضلة القلب مسببا الموت المفاجي .

ودعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان الثابتة والمتحركة وتقديم حيواناتهم للتحصين، أو التواصل عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية على الرقم (19561) لاية استفسارات أو بلاغات أو مساعدة ودعم.

وأوضح تقرير أصدرته وزارة الزراعة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، فور تسجيل العترة الجديدة في يوليو الماضي، حيث تمكّن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية من عزل العترة والنجاح في إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، مشيرا الى التزام مصر بالشفافية الدولية، حيث جرى الإعلان رسميًا عن عزل العترة وإنتاج اللقاح لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وشملت الإجراءات أيضا التي اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية للتحصين شملت تنفيذ تحصين حلقي طارئ حول البؤرة المكتشفة وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أعمال الترصد الوبائي والتوعية المجتمعية، حيث تم خلال الحملة الطارئة تحصين نحو 4 ملايين رأس من الماشية، ذلك فضلا عن الحملات الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام ثلاثة مرات، لرفع المستويات المناعية للحيوانات.