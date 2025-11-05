لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

تبذل وزارة الزراعة جهودًا مكثفة لمواجهة الأمراض الوبائية التي قد تهدد الماشية، وعلى رأسها الحمى القلاعية والعترة الجديدة منها المعروفة بـ"SAT 1 " .





إجراءات استباقية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زكي عيد الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بوزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بمجهودات هائلة فى سبيل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وبالتالى فإن هناك اجراءات استباقية تتخذها الدولة من أجل السيطرة على الوضع الوبائي للماشية .

وأضاف "عيد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية "SAT 1"، لايؤثر على الألبان بالأسواق ، كما أن البسترة والغلى الصحيح للألبان تقضي على أى آثار للأمراض أو الأوبئة .

الألبان آمنة

وأشار " الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بوزارة الزراعة" إلي أن الألبان بالأسواق آمنة تماما ولايوجد مايدعو للقلق منها .

ومن جانبه ، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا، مشيرًا إلى أن المتحور الحالي هو نفس الفيروس القديم، موضحًا أن المرض موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ويظهر في معظم المحافظات، لكنه محدود الأعداد، ويكثر بشكل نسبي في مناطق الوجه البحري.

وأشاد خلال تصريحات له ، بالحملة الكبيرة التي تشنها وزارة الزراعة لتحصين المواشي ضد الأمراض الوبائيه وخاصة مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع

ولفت إلي أن الوزارة وحتي الان حصنت ما يقارب مليون ونصف مليون راس ماشيه في حرب علي الحمي القلاعية والوادي المتصدع استخدمت فيها نحو ثلاثة مليون جرعه ومازالت الحمله مستمرة .

العتره الجديدة

واضاف ابوصدام أن جهود الوزارة مستمره بكل قوة للسيطرة علي العتره الجديدة لفيروس الحمي القلاعية المسمي" SAT 1"حيث وفرت بإنتاج محلي نحو 8 مليون جرعه مضادة للعتره الجديدة

بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي الاسواق وتوفير خدمات بيطريه جاهزه طوال اليوم بكافة الوحدات البيطرية

وأشار "نقيب الفلاحين" أنه لا داعي للفزع من تناول اللحوم الحمراء حيث تخضع كافة اللحوم المعروضة في محلات الجزارة المرخصة للكشف البيطري قبل الذبح وبعد الذبح ،مطمئنا المواطنين بأنه لا خوف علي الاطلاق من تناول اللحوم الحمراء فهي امنه تماما و أن اللحوم بعد طهيها تكون امنه 100%



واكد عبدالرحمن أن الوزارة تعقد ندوات مستمره للتجار والمربين بكافة انحاء الجمهوريه وان يوم الاحد المقبل ستشهد محافظة المنيا مركز العدوه قرية الشيخ مسعود اكبر ندوه من نوعها لتوضيح كل شي للمربين وللمستهلكين والمزارعين

وتابع عبدالرحمن أنه وبعد حملات وزارة الزراعة وطبقا لهيئة الخدمات البيطرية فإنه لم يتم رصد أية حالات مرضيه جديده بما يبشر بانتهاء الموجه المرضية للعتره الجديدة واستقرار الوضع ويثبت ذلك نجاح اللقاح المنتج محليا في مقاومة العتره الجديدة



