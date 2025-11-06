قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
رئيس الخدمات البيطرية يكشف حقيقة نفوق قطعان الماشية بسبب الحمى القلاعية

محمد البدوي

أعلن الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن سيطرة وزارة الزراعة الكاملة على عترة فيروس الحمى القلاعية الجديدة (SAT1) التي تم تسجيلها في مصر في يوليو 2025.

خسائر كبيرة في قطعان الماشية

وأكد حامد الأقنص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة، نافياً صحة ما يتردد عن وجود خسائر كبيرة في قطعان الماشية لدى المربين.

وأوضح حامد الأقنص، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة اتخذتا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لاحتواء الموقف ومنع انتشار المرض فور توقع ظهور العترة الجديدة التي كانت قد انتشرت في دول مجاورة، وأشار إلى أنه تم تسجيل العترة الجديدة في يوليو 2025، وعلى إثر ذلك، نجح معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية في عزلها وتصنيع لقاح محلي مخصص لها.

وأضاف أنه تم إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محلياً، وتم إبلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) رسمياً بعزل العترة الجديدة وإنتاج اللقاح، وذلك في إطار الشفافية الدولية التي تلتزم بها مصر.

 تحصين 5 ملايين رأس ماشية

وذكر الأقنص أن الهيئة أطلقت حملات تحصين واسعة ومستمرة في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية، وبدأت الحملة الأولى في شهر أغسطس، حيث تم تحصين 5 ملايين رأس ماشية، كما انطلقت حملة جديدة في 25 أكتوبر الماضي، وتم تحصين مليون و400 ألف رأس ماشية حتى الآن، ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهر إلى شهر ونصف لتحصين جميع الحيوانات.

الزراعة وزارة الزراعة الحمى القلاعية فيروس الحمى القلاعية حامد الأقنص الماشية

