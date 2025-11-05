الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار ينتقل مباشرة أو غير مباشر، وحتى عن طريق الهواء، موضحًا أن المرض موجود في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، وأنه في عام 2006 دخل متحور جديد، وهناك الآن سبع عترات يتم التحصين ضدها بشكل دوري.

وأشار حامد الأقنص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن المرض يمكن أن ينتقل لمسافات طويلة تصل إلى 120 كيلو متر، خاصة في أيام الشتاء والهواء الشديد، مؤكداً استمرار التحصين الدوري للمواشي، وأنه منذ شهر مارس بدأت استعدادات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة العترة الجديدة بعد الإبلاغ عنها في دول مجاورة.

وشدد حامد الأقنص، على أن العترة المحلية تم عزلها في يونيو بقرية في البحيرة، وأرسلها معهد بحوث الصحة الحيوانية إلى معهد بحوث المصل واللقاح لتجهيز التحصين، موضحًا أنه لم يحدث أي خسائر أو نفوق للحيوانات، وتم تجهيز 5 ملايين جرعة تحصين في أغسطس، وحُصنت 4 ملايين جرعة بالفعل، كما بدأت حملات التوعية للفلاحين وأصحاب المزارع لتعزيز مناعة المواشي ضد الفيروس.

وأوضح حامد الأقنص، أن الحمى القلاعية تؤثر على كمية إنتاج الألبان فقط وليس شكلها أو قوامها، مشيرًا إلى أن المرض لا يؤثر على اللحوم، ولن يصل إلى المستهلك، مطالبًا المواطنين بشراء اللحوم المختومة بختم السلخانة